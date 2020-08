Sector alimenticio, clave en el desarrollo de Querétaro

Khalid Osorio

La estabilidad social en el sector alimentario que existe en la entidad es uno de los factores que los inversionistas valoran para instalar proyectos productivos en el estado. Tal es el caso de la empresa Hydrofoods. Esta llegó a Querétaro hace más de una década y brinda empleo a 399 personas de manera directa.

La producción de tomate que se realiza en la empresa ayuda a crecer a otros negocios de la entidad en sector alimentario. Esto debido a que la mayor parte de la producción que se destina para consumo local impulsa la creación de pequeños negocios que comercializan este producto en el estado y en algunas entidades vecinas.

Asimismo, la empresa realizó donaciones de productos durante la fase más crítica del confinamiento. Lo anterior con la intención de apoyar la economía de las familias queretanas que se vieron más afectadas con la pandemia y vieron disminuidos o mermados en su totalidad sus recursos económicos.

La pandemia afectó al sector alimentario, indicó, el director general del parque, Saúl Báez Hernández. Pero no en la misma magnitud que a otros sectores debido a que la producción de alimentos es una actividad catalogada como esencial. Sin embargo, debido a las medidas sanitarias que determinó la Secretaría de Salud, enviaron a un número de trabajadores a su casa debido a su condición vulnerable.

Por ser un sector alimentario, estratégico, no nos vimos en la necesidad de cerrar. Pero no significa que no hayamos sido afectados. Tuvimos algunos problemas con proveeduría, logística, pero no se han dado despidos ni ajustes salariales”, expresó Saúl Báez