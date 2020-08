Aumenta 20 por ciento préstamos en casas de empeño

Carlos Uriegas

Celulares, computadoras y pantallas de led son los principales productos que desfilan para ser empeñados por su propietarios. Aquellos que perdieron el empleo. Que deben de pagar una emergencia médica, un pago escolar, despensas para llevar a casa o para darle sepultura a un familiar.

Las casas de empeño son negocios que siempre han acompañado las crisis económicas de los mexicanos. Ante la emergencia sanitaria, los préstamos solicitados han aumentado un 20 por ciento, reveló la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE).

Don Arturo Ibarra ingresó temprano al Monte de Piedad de Avenida Juárez en el Centro de Querétaro. Su computadora personal, valuada en 8 mil pesos le sirvió para que recibiera 4 mil 800 pesos. Con ese dinero piensa pagar la inscripción de uno de sus hijos a la escuela secundaria.

Trabajaba como mesero en un restaurante, pero el patrón tuvo que cerrar. Me quedé sin trabajo. Ahora estoy viendo si me meto de taxista o con un amigo que me está invitando a un restaurante que va a abrir. Pero los gastos siguen y hay que pagar la escuela de uno de mis hijos. Es buen estudiante y quiero ver cómo le hago para que no deje este año la escuela”, explica el señor Arturo, con la esperanza guardada en la cartera.