Progreso municipal, apuesta rumbo a 2021

Para el diputado Hugo Cabrera, el PAN heredará a la próxima Administración asignaturas que se ofertaron en campaña política y no han sido cumplidas

Alhelí Lara Rodríguez

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, heredará a la próxima administración temas que ofertó en campaña y “quedó a deber” tales como las mejoras en materia de movilidad y empleo, así como la seguridad en el estado, aseguró el legislador local, Hugo Cabrera Ruiz.

De acuerdo con el político colonense, para el PRI, la entidad enfrenta retos y oportunidades como el combate a la pobreza y la armonización de los 18 municipios, mejores salarios, más y mejor transporte, conectividad y políticas públicas encaminadas a la prevención del delito y recuperación de espacios públicos. En entrevista con Am de Querétaro, advirtió que negar la presencia del crimen organizado en la entidad evita la debida atención del problema, pues dijo, finalmente la gente se da cuenta y deja de confiar en su gobierno.

En torno al desgaste del PRI, al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a las pugnas internas por la dirigencia estatal, confió en que la factura ya fue cobrada al tricolor y no tendrá por qué haber endoso a Querétaro.

Hugo Cabrera habló sobre los golpes en el PRI, el caso Ayotzinapa, los triunfos o fracasos de Enrique Peña Nieto, la situación del tricolor en el estado y cómo se prepara para recuperar la confianza en el partido de cara al 2021.

Los escándalos, los hierros, el abuso de algunos políticos que emergieron del PRI en alguna otra entidad o en el gobierno federal en su momento, no necesariamente deben ser endosados al caso de Querétaro. Estimo que después del 18, y con los resultados a finales de julio de 2020, la gente tendrá un voto mucho más razonado. No se puede ni se debe buscar un camino que nos lleve hacia un colapso como país. Confío en un voto mucho más discriminatorio. Que tengan la posibilidad de revisar la hoja de vida de cada uno de los que se presenten en la boleta”, subrayó.

Entre el fuego cruzado busca la cumbre

Mientras el Partido Acción Nacional y Morena se enfrascan en un fuego cruzado, el legislador priista Hugo Cabrera esquiva los ataques y se planta firme y decidido en el escenario político. Más de 30 años de labor lo respaldan, pero carga con la imagen de un partido golpeado por los actos de exfuncionarios ligados a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y que a nivel estatal, enfrenta problemas con la legitimidad de la dirigencia.

Hugo Cabrera sostiene que las facturas al PRI ya fueron cobradas y ahora apuesta al voto razonado. Confía en que en el 2021, el tricolor volverá a tomar el timón del barco.

De Emilio Lozoya a Peña Nieto

Alhelí Lara (AL): El caso de Emilio Lozoya golpea al priismo, así como a otros partidos y personajes que pudieran estar relacionados ¿Cómo nadar contracorriente? ¿Qué tanto influirán en las próximas elecciones los casos de corrupción?

Hugo Cabrera (HC): En el caso de Emilio Lozoya y de otros actores que se identifican con el PRI, la dirigencia nacional y el priismo en el país ha determinado que las responsabilidades son individuales, no tiene por qué endosarse a la Institución. El PRI es mucho más que algunos hombres o mujeres que han fallado a la confianza de México o de alguna entidad federativa. No necesariamente tiene que perjudicar al partido.

El gobierno federal, la Fiscalía de la República, el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, deberá comprobar que la extradición de Emilio Lozoya verdaderamente corresponde a los propósitos de combate a la corrupción y de justicia y no a un propósito político-partidista-electoral, de cara al 21.

Tendrán que acreditar los dichos de Emilio Lozoya y lo que ha despertado la presencia del exdirector de Pemex en nuestro país.

El caso de Lozoya termina pegando muy fuerte a unos actores de Acción Nacional. Sí a algunos actores del PRI pero no sé en esa balanza quién sale más perjudicado por los dichos, por las filtraciones, no por algo declarado jurídicamente.

Hay mucho por ver y no es casual que la próxima audiencia se envíe a diciembre, cuando estarán emergiendo muchas candidaturas a la elección más grande en la historia de nuestro país.

AL: Los problemas internos del PRI, tanto a nivel local como nacional ¿afectarán a la marca en los próximos comicios?

HC: Los partidos políticos son de interés público, son organismos vivos donde evidentemente hay puntos de vista diferentes, no puede haber unanimidad. Si volteamos a la izquierda o a la derecha vamos a encontrar discrepancias. En algunos casos las patadas son abajo de la mesa, la falta de un presidente de la República o de un gobernador genera condiciones o facilita mayor enfrentamiento.

Lo que vive hoy el PRI en Querétaro es un asunto que está en los órganos jurisdiccionales, nada que no se pueda resolver en un ámbito de justicia partidaria. Si bien no es lo ideal, no es inédita en la vida de un partido.

A nivel nacional no hay conflicto con la dirigencia o algo que no se haya superado después de la elección de Alejandro Moreno.

La factura al PRI ya la pasaron en 2015, la gente decidió otro opción política mayoritariamente y a nivel nacional en 2018 nuevamente pasaron la factura al PRI y yo creo que en el 2021, dadas las condiciones y la coyuntura que nos toca vivir con el COVID-19, las políticas inoportunas, insuficientes y erráticas, se las van a trasladar a los que hoy representan al gobierno. No necesariamente lo que se vive internamente será un factor para determinar el 21.

AL. El próximo candidato del PRI a la gubernatura ¿cómo saldrá fortalecido cuando representa a un partido golpeado por estos y otros hechos?

HC: Yo soy diputado local y creo que la confianza no se gana con golpes de timón, se conquista a diario, se gana con trabajo permanente. Creo que las palabras convencen pero los hechos arrastran. Yo por ejemplo, en los 30 años de actividad política he trabajado con limitaciones, con insuficiencias y con hierros pero jamás con dolo o por perjudicar a alguien. Estoy convencido de que el trabajo, la constancia, la disciplina y los resultados son la mejor carta de presentación de cualquier político.

AL: ¿Consideras que Enrique Peña Nieto entregó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador?

HC: No creo. Enrique Peña Nieto trabajó para lograr muchas cosas y hoy, como están las condiciones del país, la gente se puede percatar de ello. Sin embargo faltó más estrategia en la comunicación hacia la sociedad, en haber hecho un trabajo de contención, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. El Gobierno Federal no tenía por qué absorber el costo y la responsabilidad cuando era de ámbito municipal y estatal. Ni siquiera eran gobiernos emanados del PRI, pero no se supo desligar de manera adecuada.

También el electorado está cada vez más informado, hay mayor bombardeo de notas que no necesariamente corresponden en la realidad. Yo creo que la gente agotada, incluso harta, cansada, desesperanzada del PRI, del PAN cambiaron por alguien que había recorrido los diversos rincones del país y hoy se han enfrentado a la realidad de que no es lo mismo estar con un discurso oposicionista a llevar las riendas del país y estamos viviendo una crisis inédita y además con el aderezo de una pandemia que nos pega en lo económico y en lo sanitario. Nos enfrentamos a la falta de credibilidad de las instituciones, de quien tiene una visión permanente de dinamitar las instituciones y de regresar a un autoritarismo. Hoy estamos ante el desafío de conservar el México democrático y evitar el México autoritario.

AL: ¿Crees que realmente las facturas al PRI ya fueron cobradas? ¿Será comenzar de cero, borrón y cuenta nueva?

HC: En el caso de Querétaro hay muchas historias de éxito cinceladas por el PRI, por los gobiernos que emergieron del PRI y que al final de cuentas, puede ayudar en la balanza.

Los escándalos, los fierros, el abuso de algunos políticos que emergieron del PRI en alguna otra entidad o en el Gobierno Federal en su momento, no necesariamente deber ser endosados al caso de Querétaro. Creo que habrá un voto mucho más razonado y estimo que después del 18, y con los resultados a finales de julio de 2020, la gente tendrá un voto mucho más razonado.

No puede ni debe buscar un camino que nos lleve hacia un colapso como país. Confío en un voto mucho más discriminatorio. Que tengan la posibilidad de revisar la hoja de vida de cada uno de los que se presenten en la boleta.

AL: De cara a las próximas elecciones ¿qué partido crees que es el enemigo a vencer para el PRI, el PAN o Morena?

HC: Los auténticos enemigos a vencer son la improvisación y la creación de políticos. No es lo mismo hacer carrera política que políticos a la carrera, o cuadros políticos que corresponden más a un perfil de complicidad y de continuismo, más que de un genuino compromiso con la sociedad. Esto sí puede perjudicar a Querétaro.

Y otro enemigo a vencer es la desigualdad, la pobreza, la marginación. Los partidos políticos sólo son el vehículo y quienes dan la cara. En la entidad hay condiciones para apostarle a la alternancia. No a las políticas autoritarias e ineficientes que detengan el crecimiento de Querétaro.

AL: Como ciudadano a quién te gustaría ver en la arena política ¿Santiago Nieto o Gilberto Herrera?, ¿Mauricio Kuri o Marco del Prete?

HC: Prefiero ser historiador que profeta. Ninguno logra convencerme.

AL: ¿Quién sí te convence?

HC: El trabajo que yo he hecho, lo que hemos aportado a Querétaro, eso sí me convence más que otras creaciones de último momento.

Nueva apuesta a la movilidad

AL: Francisco Domínguez va de salida ¿cuál consideras que es el gran pendiente que deja y hereda a la siguiente administración?

HC: Es la seguridad y la movilidad. Se ofertaron en temas de campaña e incluso fueron estandarte en la oferta política y se queda a deber en la postrimería de este sexenio.

AL. Cuál es tu diagnóstico de Querétaro, ¿Qué ha hecho bien el gobierno estatal y en qué rubros queda a deber a los ciudadanos?

HC: Querétaro se ha conformado con el esfuerzo de muchas generaciones, de gente que nació aquí y de la que ha llegado de otras partes del país y del mundo. Me parece que somos referente en casi todos los rubros de buenas noticias. Somos un estado con una ubicación geográfica muy importante, envidiable; nuestra conectividad con el sur, con el norte, con la capital del país nos hace muy atractivos para la inversión, tanto nacional como para la inversión extranjera.

Donde estimo que podemos mejorar es en tratar de armonizar todos esos esfuerzos. Aún hay partes importantes de la geografía queretana que no tienen fuentes de empleo tan cercanas o bien, no tienen los salarios y prestaciones que corresponden al nivel del crecimiento del estado.

Donde se nos está yendo de las manos es, por ejemplo, en el tema de la movilidad y la seguridad. La movilidad en dos vías: la parte de las obras de infraestructura y sobretodo, esas obras que reflejen las condiciones de un nuevo Querétaro, del desarrollo, de lo que hoy está ocurriendo en la zona metropolitana. Me parece que hay obras que son más reactivas que de largo alcance.

Querétaro merece obras, un equipamiento que permita prever los próximos 50 años y no sólo un sexenio.

AL: Todos en campaña hablan de la movilidad pero hasta el momento nadie lo ha podido o querido solucionar ¿Por qué?

HC: No cabe duda que hay intereses del gobierno por preservar la relación con algunos grupos, la gobernabilidad en cierta forma, y no va al fondo de los temas, no se quiere arriesgar. Más allá del sexenio se queda solo con alguna obra vial, con alguna propuesta de modernización del transporte público pero no salimos de ese círculo.

Tenemos que pensar en propuestas verdaderamente innovadoras, de avanzada, que tomemos ejemplos de ciudades en el mundo o de Latinoamérica que verdaderamente le han apostado a otra condición. Hay que tener infraestructura de más alto calado. El transporte debe reflejar calidad y seguridad, ofrecer la apertura de nuevas rutas que satisfagan a los usuarios porque estamos en los peores lugares de calificación y satisfacción de los usuarios.

El otro tema es el de la inseguridad que no solamente está en la zona metropolitana de Querétaro y San Juan del Río sino en otras partes. La delincuencia y el consumo de estupefacientes está llegando a zonas rurales, al centro, al norte de Querétaro y tenemos que pensar en programas de prevención, apostar a la educación, al deporte, a programas que apoyen a los jóvenes, a los niños, entendiendo el avasallamiento que hay a través de la era digital que les da acceso a un mundo que no los lleva más que a la desintegración de la sociedad, a la desintegración familiar y como consecuencia del uso de drogas, de estupefacientes. La seguridad es uno de los retos más importantes para los próximos años. Yo apuntaría a que es una de las asignaturas más importantes que se deben de resolver, así como el desarrollo más armónico de los 18 municipios de Querétaro.

AL: ¿Hay o no hay crimen organizado en Querétaro?

HC: Lo que se refleja en mucho de lo que ocurre en la periferia de la ciudad, hacia Corregidora y hacia San Juan del Río no habla de que si no vive aquí, sí actúa aquí. Sí hay rasgos muy identificables, marcas que nos señalan que está presente.

AL: El hecho de que algunas autoridades estatales nieguen la presencia u operación de estos grupos ¿Los lleva a pasar por situaciones similares a las que vivió el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a quien los propios delincuentes le “demostraron” su localía en la CDMX o bien, ahora con Claudia Sheinbaum a quien se le “apareció” el CJNG al perpetrar el atentado contra el secretario de seguridad?

HC: No creo que el crimen organizado esté empeñado en hacerse notar, tienen su propia agenda y no necesitan acreditarlo ante el discurso oficial. Lo que no nos ayuda es el discurso de negación porque en ese mismo sentido la gente, a la hora que sale a la calle, a sus colonias sabe lo que sucede, y pierde credibilidad en su gobierno, en sus políticos. Por el contrario, es importante reconocerlo para generar políticas públicas eficientes encaminadas a la prevención y al combate a la delincuencia. No necesariamente tiene que ser a través de un brazo armado sino mediante mayor cercanía con los jóvenes, con los niños, con una recuperación de espacios públicos, con toda una política social, con una política más proactiva que reactiva.

"A veces lo negamos tanto que la delincuencia se hace notar. (El combate) No necesariamente tiene que ser a través de un brazo armado sino mediante la cercanía con los jóvenes, con los niños, con una recuperación de espacios públicos, con toda una política social, con una política más proactiva que reactiva".

AL: ¿Estarías a favor de estos pactos para contener a la delincuencia y garantizar la seguridad en un estado?

HC: Hay que aplicar la ley y el derecho. Pactar no es lo más atinado y finalmente la sociedad lo rechaza y se da cuenta cuando existen este tipo de contubernios que además, no nos llevan a ningún lado. Más bien insisto en las políticas de prevención, de atención y de recuperación; generar alternativas para ciertos sectores. La pobreza no necesariamente es sinónimo de criminalidad pero hay que entender que la falta de oportunidades y que la situación precaria en la que viven muchas familias es atractiva para esta “oferta” que se da, a través de la delincuencia.

AL: ¿Cómo combate Hugo Cabrera la corrupción?

HC: Con el ejemplo, trabajando desde un gobierno que le apuesta a las licitaciones no a las adjudicaciones directas o al paso de favores de campaña, con la mística de la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, de incorporar a la población a las decisiones pero no a través de sondeos o consultas a mano alzada que no son ejemplo de honestidad. La corrupción no sólo es quedarse con recursos que no le pertenecen sino también pasa por la ineficiencia, por la colocación de personas en la actividad política que no tienen el perfil para un cargo y para dar resultados. No es un tema privativo del gobierno, se requieren dos partes y estimo que es importante que esa cultura de la transparencia pase por la propia sociedad desde la educación, desde la casa y la escuela.