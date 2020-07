‘Pancho’ reitera: ‘de ser necesario, volveremos a parar actividades’

Redacción

«Por ahora no lo haremos, pero de ser necesario, no dudaremos en volver a parar actividades», advirtió el gobernador Francisco Domínguez Servién a través de Twitter.

Esta declaración tiene lugar tras un aumento -que el mismo mandatario estatal reconoce- en los casos de la COVID-19 en Querétaro.

En Querétaro se registró un aumento en los casos de #COVID19. Por ahora no lo haremos, pero de ser necesario, no dudaremos en volver a parar actividades. Debemos reforzar y cumplir con las medidas sanitarias. No es cuestión de números, son vidas humanas. #RegresarDependeDeTodos pic.twitter.com/6ShuoktLAG

— Pancho Domínguez (@PanchDominguez) July 30, 2020