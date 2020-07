Habitantes de municipios serranos exponen abandono del estado

Habitantes de San Joaquín, Pinal de Amoles y Jalpan expusieron al Senador por Morena Juan José Jiménez que no cuentan con la cobertura de servicios básicos

Redacción

Juan José Jiménez, Senador por Querétaro recorrió las calles de los municipios de San Joaquín, Peñamiller, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco para escuchar de primera mano las problemáticas sociales de los habitantes.

Los serranos externaron al Senador por Morena, el abandono y olvido del gobierno del estado denunciando que los programas sociales de la actual administración solo son entregados a simpatizantes del partido político al que pertenece el Ejecutivo estatal.

Juan José Jiménez se comprometió a ser el enlace y a abanderar las causas sociales “vamos a trabajar juntos y organizados para que los diferentes órganos de gobierno nos escuchen y terminemos de una vez y para siempre con esta desigualdad que tanto daño le hace a nuestra gente”.

La ciudadanía compartió a Jiménez Yáñez que las administraciones municipales no toman en cuenta a las comunidades, dejándolos sin cobertura de servicios básicos como agua, luz y vialidades, así como programas sociales, aumentando problemas principalmente de drogadicción en adolescentes y jóvenes.

La ciudadanía también demandó más y mejor seguridad ya que se han incrementado los robos a casa habitación, comercio, vehículos automotores y a transeúntes, así como el abuso por parte de los elementos de seguridad pública, denunciando multas sin justificación y nula atención a los llamados de emergencia.

En su momento habitantes de San Joaquín, Landa de Matamoros y Arroyo Seco coincidieron en que es urgente buscar alternativas para el cuidado del medio ambiente, ya que la contaminación de los cuerpos de agua es muy alta debido a que las plantas tratadoras de la zona no funcionan, lo cual implica que las aguas negras se viertan en ellas.

Por otro lado, señalaron que la pandemia ha provocado que el turismo bajara el 85 por ciento dejando como consecuencia el cierre de negocios y pérdida de empleos, además solicitaron apoyos para generar estrategias que impulsen la venta de productos propios de la Sierra Gorda como: orégano, café, manzana, ganadería y minería.

En materia de salud, pidieron que sean asignadas ambulancias de manera estratégica, al argumentar que nunca están disponibles, ya que se encuentran descompuestas o simplemente son insuficientes para la atención.

Ante todas esas exposiciones, el Senador, Juan José Jiménez reafirmó su compromiso de no dejarlos solos en sus peticiones, pues dijo que, “es obligación de las autoridades dar atención a las necesidades de la ciudadanía y para ello cuentan con mi total y absoluto respaldo como Senador de la República, basta ya que no les escuchen y les cierren las puertas, que no se olviden que son servidores públicos”, concluyó el legislador.