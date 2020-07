Anticipa Mauricio Kuri, cirugía mayor en municipios

Mauricio Kuri González propuso hacer intervención en materia de conectividad y construir una carretera alterna a la México-Querétaro

Alhelí Lara

Querétaro enfrenta nuevos retos para consolidar su desarrollo post COVID-19, entre ellos, realizar una cirugía mayor en los municipios que conforman el área metropolitana, así como mejorar la conectividad entre la capital, San Juan del Río y la Ciudad de México, aseguró el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri.

En entrevista con AM de Querétaro, adelantó que entre sus apuestas está la construcción de una carretera de CDMX a San Juan del Río, (en lugar del tren México-Querétaro), ante la posible insuficiencia presupuestal por parte del Gobierno federal. Además expone un plan de desarrollo económico para las zonas del semidesierto y de la sierra.

Estoy convencido que nuestro gobernador @PanchDominguez tendrá una excelente gestión frente a la @GOAN_MX. Con los gobiernos de @AccionNacional, #SíHayDeOtra. pic.twitter.com/FGjl43H1NK — Mauricio Kuri (@makugo) July 13, 2020

“Debe haber sustentabilidad pero se requiere voluntad de todos los municipios. Querétaro y el área metropolitana junto con San Juan del Río y Tequisquiapan ya necesitan de una cirugía mayor en todos los sentidos, en la parte de infraestructura, en la parte de medio ambiente, en los reglamentos, para un crecimiento sustentable”.

En relación al supuesto informe de Emilio Lozoya en el que presuntamente asegura que pagó sobornos por 52.3 mdp a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del Pacto por México, el queretano sostuvo que es un circo y es evidente que no se le da un trato de delincuente al extitular de Pemex.

MAURICIO KURI LANZA LAS APUESTAS

En la mesa, en la arena política, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Mauricio Kuri, ya tiene un juego, una apuesta, un objetivo: lograr que el blanquiazul conserve Querétaro, esto a pesar de los posibles ataques y “misiles” que lance el gobierno federal para posicionar a su candidato. Entre eso está el cierre de filas ante el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Caso que por cierto, el senador dice, también denunció en 2015.

En una entrevista realizada en sus oficinas en la capital queretana, Kuri dejó ver sus proyectos que van desde el reordenamiento en los municipios hasta la creación de una súper carretera que una a la Ciudad de México con San Juan del Río, en lugar del tren México-Querétaro. El político y empresario apuesta a la conectividad, al desarrollo de áreas remotas, al crecimiento de todos los sectores de la población y ve en el empresariado y en la industria aliados para generar lo que más requiere México en este momento: empleos.

Alhelí Lara (AL): ¿Qué está dañando al país?

Mauricio Kuri (MK): Ocurrencias, autoritarismo, se está dañando a la economía, a la salud. Y para poder detener esas ocurrencias se requiere unión de todo el bloque de contención, hablo del PAN, del PRI, del PRD y este momento lo hemos logrado (en el Senado).

AL: ¿Qué consideras que está haciendo bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

MK: Hay dos cosas que hizo bien: poner en la agenda nacional los excesos que hubo en el gobierno del PRI y poner en la agenda nacional la corrupción. Está bien que se ataque la corrupción. por ejemplo el tema de Emilio Lozoya. Fuimos los primeros que estuvimos denunciando el caso de Odebrecht. Mi primer punto de acuerdo que puse en el Senado fue que se investigara Odebrecht y está correcto, pero que también se investiguen los actos de corrupción de ahorita, que hay muchísimos, son evidentes, están a la vista y, pareciera que no los están viendo.

AL: Hablando de Emilio Lozoya, se dice que hay personajes del PAN que supuestamente recibieron sobornos por aprobar las reformas del Pacto por México.

MK: No quisiera contestar contra supuestos. Yo lo veo como un circo montado para poder atacar a los adversarios políticos. De entrada, Lozoya es un delincuente y no lo están tratando como delincuente, no está pisando la cárcel. Ya cuando vengan las declaraciones podemos decir algo, por ahorita es un supuesto.

AL: En caso de que se confirme el nombre de algún panista ¿Cerrarán filas?

MK: Habrá que ver qué sale y en su momento se verá qué se tiene que hacer.

AL: Desde la posición donde te encuentras ¿Cómo ves la actuación y estrategia de la GOAN que dirige Francisco Domínguez? ¿Tiene rumbo y hacia dónde va?

MK: Lo que el país necesita en estos momentos son contrapesos y uno muy importante es este grupo de gobernadores de oposición. Hemos visto que incluso, gobernadores del propio partido Federal se han quejado del doctor López-Gatell, de la falta de apoyo de la Federación y vemos muy malos resultados como en Veracruz, Morelos, o Puebla que no está dando resultados y donde la gente está sumamente decepcionada de su Gobierno. Es el momento de los contrapesos, yo soy oposición desde la cámara de Senadores pero el contrapeso verdadero son la sociedad, las asociaciones, las cúpulas empresariales. En esta parte una asociación de gobernadores también es un contrapeso.

AL: Precisamente ahí está Francisco Domínguez, ¿hacia dónde ves que dirige sus pasos?

MK: Lo veo haciendo estrategia, creando puentes. Pancho ha sido una persona que ha sabido hacer puentes de comunicación. Cuando fue presidente de la Conago lo hizo y bien; sin ser dócil ha sido un gobernador que ha logrado esto. Querétaro es de los pocos estados que mantienen una buena relación institucional con el presidente de la República. Eso le ha permitido a Querétaro seguir manejando por ejemplo, temas tan importantes como la seguridad.

AL: Hablando de seguridad, recientemente Santiago Nieto aseguró que en Querétaro sí hay presencia de crimen organizado.

MK: Esa es una declaración fuerte. Yo creo que Santiago si sabe algo pues que ataquen el problema. Es un tema federal, el crimen organizado no es del fuero común y le corresponde a la Federación. Por supuesto, tiene que haber coordinación con las fuerzas estatales y municipales, pero es un tema que responde a la Federación. Si lo hay, que lo ataque.

AL: Cuando estuviste en Corregidora ¿no se registró ningún problema con el crimen organizado?

MK: Cuando estuve en Corregidora el ‘Marro’ estaba en el municipio, llegaron las fuerzas federales y se fue hacia los Apaseos (en Guanajuato). Esta es la información que yo tengo. Eso fue en el 2015, yo lo que hice fue tener una buena coordinación con el Ejército, con las fuerzas federales y con el Estado para poder brindar seguridad al municipio. Pasamos de 60 a más de mil cámaras de videovigilancia, pasé de 250 policías a cerca de 450 y todos pasaron su examen de confianza. Es lo que tuvimos que estar haciendo ante un momento tan complicado que estaba viviendo el país y que ahorita se está acrecentando.

AL: ¿Tú hiciste que el “Marro” saliera de Corregidora?

MK: Dentro de la información que tenía, por parte de la federación, supe que estuvo ahí. Que hubo un operativo de la Marina y que lo sacaron, que se tuvo que ir, no solo del municipio de Corregidora, sino del estado.

AL:¿Qué propones en materia de seguridad para Querétaro?

MK: Hemos ido blindando Querétaro. Esto no quiere decir que estemos exentos del crimen organizado. Estamos a 8 kilómetros de Apaseo, y hay serios problemas en Celaya, donde está terrible, pero aquí yo creo que necesitamos seguir defendiendo a Querétaro. Lo que yo creo que tenemos que hacer es primero como sociedad es –por supuesto– buscar un reconocimiento al mérito de los policías. El policía que tenemos es un policía que todavía es confiable, tenemos que seguirlo apoyando, darle mejor capacitación, mejor equipo, más prestaciones, que sea un honor ser policía, que él se sienta tranquilo de que sus hijos puedan seguir estudiando, de que pueden tener una casa propia.

AL: Escuchamos mucho decir “Me dueles México” ¿Qué consideras que le duele a Querétaro?

MK: Querétaro está pasando por un momento muy complicado al igual que todo el país. Aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Y no estoy hablando de una desigualdad totalmente económica, sino también en temas de justicia, de oportunidad y de estudios. Aunque debemos reconocer que Querétaro es el México al que todos debemos aspirar y hay que defenderlo.

Hace poco estaba con campesinos y hablábamos de que es el tercer lugar en producción de aves, cuarto lugar en brócoli, quinto lugar en diferentes cuestiones alimentarias. Si te vas al sector empresarial, la entidad está en los primeros lugares en inversión (en el sector aeroespacial, de autopartes por ejemplo), igual para hacer negocios; es decir, Querétaro es un lugar que nos debe dar mucho orgullo a todos, pero nunca estás tan bien como para no estar mejor.

Creo que en Querétaro se requiere ya una cirugía mayor en el área metropolitana, aquí se tienen que hacer grandes obras porque somos víctimas de nuestro propio éxito.

En la parte de movilidad tenemos un gran reto, al igual que en el área de seguridad. Hay que apoyar al sector económico y urge reactivarlo. Te aseguro y lo apuesto, que Querétaro será de los primeros estados en lograr una reactivación económica pronta.

AL: ¿Qué propones para la zona serrana? ¿cómo hacer que esta zona crezca y florezca?

MK: Tenemos dos partes: el semidesierto y la Sierra. La parte del semidesierto tiene que ser un nuevo polo de desarrollo para el estado. Urgen nuevas vías de comunicación para el estado por ejemplo, comunicar a Querétaro con San Juan con una vía que pase por el aeropuerto. Eso permite que haya mayor fluidez en la parte económica y que se detone la la economía en esta zona. A Querétaro cada vez está llegando más gente por lo que se tienen que buscar nuevos polos de desarrollo.

En la parte serrana la gente debe mejorar su calidad de vida. Ahí se tiene que hacer en tres partes: primero la parte de ecoturismo, luego la parte agrícola y después buscar una trascendencia en la parte industrial en esa zona. Ahí hay una gran cantidad de hectáreas que nos pueden ayudar mucho, yo le apostaría muchísimo al sector terciario y al turismo.

AL: De acuerdo con la última entrevista que nos dio el ahora extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Javier Jiménez Espriú, es muy probable que el tren México-Querétaro-Guanajuato sea una realidad; de ser así, tal vez este proyecto ya te tocaría a ti y darle continuidad ¿Lo vas impulsar?

MK: Viene conectividad pero yo veo más otra carretera México-Querétaro, pues yo la paso toda la semana y la sufro todas las semanas. Se tiene que hacer algo ya, pero hay que ser realistas, que nos digan la verdad. Si no habrá tren que nos permitan hacer una carretera Querétaro-San Juan por ejemplo. En esa zona ya está la vía liberada y se puede hacer un camino con recursos públicos y privados para poder quitar flujo de la actual carretera México-Querétaro que es muy peligrosa. Además nos daría más conectividad. Pero si solo hacen anuncios y hacen anuncios y no hacen nada y cada vez tienen menos dinero porque se lo están gastando en proyectos que no son competitivos, mejor que ya nos permitan hacer algo.

AL: Entonces ¿Tú apostarías más a la construcción de otra carretera en lugar del tren?

MK: El tren es poco probable para como está el país en este momento. Además no han quitado proyectos poco viables como Dos Bocas o el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Yo veo que no hay recursos pero ojalá me equivoque.

AL: Se había mencionado que la llegada de la Guardia Nacional a Querétaro era una estrategia para abrir las puertas del Bajío al Gobierno Federal ¿Cuál es tu pulso al respecto?

MK: Aquí en Querétaro nada más hay 100 elementos. No coincido en que sea una estrategia porque Querétaro va a seguir siendo del PAN, pues se han dado buenos resultados y hay que defender al estado. Morena a nivel nacional tenía expectativas buenísimas y no han dado resultados en nada. De hecho subió al 74% la cantidad de homicidios dolosos en el país. Se pasan hablando del pasado para no hablar del presente. No hay crecimiento económico, el sector salud está muy mal. Pasamos de un Seguro Popular a un Insabi que ni siquiera tiene reglas de operación. Ahora hay más corrupción que cuando llegaron y mira que era difícil superar la que ya existía, pero decir que el 80% de las adjudicaciones son directas, que no hay licitaciones, es una falta de transparencia. Se firmó un tratado de libre comercio menos amigable que el que tenemos y no nos dan las herramientas para poder ir a competir contra Estados Unidos y Canadá. Hay mucha incongruencia en el Gobierno Federal y sobre todo, no hay resultados. Por esta y otras cosas les aseguro que en Querétaro va a ganar el PAN y te lo apuesto.

AL: ¿A quién prefieres ver en la arena política, a Gilberto Herrera o a Santiago Nieto?

MK: Ese tema les corresponde a ellos, pero al que pongan va ganar el PAN.

AL: El sello de Pancho Domínguez es crear puentes de comunicación. ¿Cuál sería el tuyo?

MK: Me gusta mucho el tema económico, crear empresas, creo en el mérito y no en la dádiva. Hay que apostar a las empresas porque los que dan los empleos no son los gobiernos sino las empresas y es muy frustrante ver cómo una gran cantidad de servidores públicos que han mamado de la ubre gubernamental durante toda su vida, no saben ni qué hacer para sacar adelante una empresa. Cómo cobras, los clientes, la nómina y el asunto de los impuestos. Y ves que los que están tomando decisiones llevan años sin pagarlos y no saben ni lo que es hacer una empresa, da mucha frustración.

No esperemos a que el gobierno haga algo por nosotros, nadie va hacer por los queretanos lo que los queretanos no hagamos con nosotros mismos y eso me lo enseñó todas las crisis que hemos vivido. Vamos a salir y vamos a salir bien.

AL: ¿Cómo poner orden al crecimiento urbano?

MK: Tenemos ciudades desconectadas, distantes y dispersas. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, hacer ciudades continuas, cercanas, conectadas. En este sentido los municipios tienen mucho por hacer, tiene que haber para Querétaro un solo reglamento para esta parte y ver cuál es la vocación de cada uno de los municipios de Huimilpan, Querétaro, El Marqués y Corregidora. Debe haber sustentabilidad pero se requiere voluntad de todos los municipios. Querétaro y el área metropolitana junto con San Juan del Río y Tequisquiapan ya necesitan de una cirugía mayor en todos los sentidos en la parte de infraestructura, en la parte de medio ambiente y en los reglamentos para un crecimiento sustentable.

Hago un llamado a garantizar que los próximos consejeros del @INEMexico sean apartidistas, cuenten con probada capacidad, honradez e independencia. No aflojemos el paso, defendamos con todo la autoridad de los organismos autónomos. #YoDefiendoAlINE pic.twitter.com/cnkEfem54e — Mauricio Kuri (@makugo) July 21, 2020

AL: ¿Cómo estás posicionado en el Senado de la República? ¿Qué esperamos de Mauricio Kuri en los próximos meses?

MK: Como coordinador y como uno más de la bancada del PAN asumiendo una posición firme y digna y creando un bloque de contención que nos ayude a detener lo que está haciendo mucho daño al país.

Tenemos muchas cosas por hacer como sacar el T-MEC y las leyes secundarias. También la próxima semana tendremos una sesión extraordinaria para hacer el nombramiento de un embajador, ver el tema de la salida de las tropas, pero lo que más queremos que se haga en estos momentos es que haya una Ley de Emergencia Económica. En estos momentos ya van más de 100 días solicitando a Morena que se discuta esta propuesta para ayudar a aquellos que están perdiendo su trabajo. En dos meses se han cerrado permanentemente más de 10 mil empresas y esto se pudo haber evitado; van más de dos millones de empleos perdidos y se pudo haber evitado. Con esta Ley estamos hablando de (destinar) 520 mil millones de pesos, un poco más de 2 puntos arriba de nuestro PIB, y es algo que se pudo haber otorgado y desgraciadamente el gobierno de Morena no ha querido escuchar. Seguiremos insistiendo y ojalá que se den cuenta de la gran gravedad, de lo que está sucediendo en las familias y con los ciudadanos mexicanos.

AL: ¿Por qué consideras que no ha pasado esta iniciativa en el Senado?

MK: Porque le dan prioridad a cosas que no son relevantes en estos momentos. Por ejemplo, a un tren del siglo XIX, o a seguir mandando dinero a Pemex; dan prioridad a un aeropuerto que ahora vamos a pagar todos nosotros. Siempre he dicho y hago una comparación: si alguien tiene una vaca y la vaca da leche pues hay que darle de comer a la vaca; pero lo que está haciendo este gobierno es matando a esa vaca, es decir, está matando al aparato productivo. En lugar de voltear a ver a la clase trabajadora, al aparato productivo, a la clase media, al sector empresarial y verlos como los aliados que tendríamos que ser, nos ven como enemigos. Por esta visión es que ya hay más de 10 millones de nuevos pobres en el país.

AL: ¿Cómo evalúas la estrategia federal y la estatal para enfrentar la pandemia por el COVID-19?

MK: Ponen a un doctor Hugo López-Gatell como responsable, pero es alguien que le miente al presidente todos los días y que nos miente a los mexicanos todos los días. Primero dijeron que era algo de moderado a leve, eso dijo López-Gatell; después que esto se iba acabar el 19 de abril, que el primero de mayo, el 10 de mayo, y ahorita ya no hay fecha. Después dijo que no había que usar cubrebocas, ahora dice que sí hay que usar cubrebocas. Nos dijo que causaría entre 6 mil y 8 mil muertes y ahorita ya están asumidas por el gobierno, más de 40 mil muertes.

Ahora te voy a decir qué es lo que pasó en Querétaro. (Querétaro) Fue de los primeros estados a nivel nacional que tuvo una estrategia para la COVID-19 y ahorita es de los que menos incidencia de muertes registra; somos de los que más tenemos camas y respiradores disponibles. Ha habido responsabilidad por parte del gobierno y lo han dicho: si los ciudadanos no nos comprometemos en bajar los índices poniéndonos nuestros tapabocas, no saliendo, tendremos que apretar más y ser más estrictos. Ha sido un gobierno responsable y por el contrario hemos visto un doctor López-Gatell mentiroso, irresponsable, que está enamorado de su propia voz y qué está haciendo política, no ciencia.

El subsecretario @HLGatell le ha mentido a los mexicanos, no tiene un rumbo para guiar en la pandemia y solo causa sufrimiento. Hoy, presentamos una queja ante la @CNDH por las violaciones a los derechos humanos por parte del funcionario. #ElPANestáConMéxico https://t.co/efvjvlbgGG — Mauricio Kuri (@makugo) July 22, 2020

AL: ¿Qué opinas del tropiezo del secretario de Salud de Querétaro?

MK: Creo que fue una equivocación muy grave y que rectificó enseguida. Se vale meter la pata, lo que no se vale es dejarla adentro.

AL: ¿Cómo se podría hacer perfeccionar la estrategia estatal para poder frenar los contagios de COVID-19?

MK: Para mí es muy importante el tema económico. Ver cómo le hacemos para que se reactive rápido la economía.

Creo que el gobierno ha apoyado a la gente apoyado a las empresas pero como siempre, se pudo haber hecho más, pero no estoy en ese lugar para poder tomar esa decisión.