¿Eres ciclista? Sigue estas recomendaciones de seguridad

La organización ‘Saca la Bici’ elaboró un decálogo con recomendaciones de seguridad a quienes usan la bicicleta en la ciudad

Gonzalo Flores

El ciclismo urbano es una de las alternativas más viables para moverse en la ciudad y reducir en gran consideración los riesgos de contagios de COVID-19. Es un medio individual y eficaz. Además, beneficia a la salud.

Y aunque la ciudad de Querétaro a nivel nacional es la que mayor longitud de red de ciclovías tiene, es necesario, como ciclistas, conocer medidas de seguridad, por lo que la asociación civil Saca La Bici ha creado un decálogo para el ciclista urbano y que son necesarias conocer para quienes estén interesados en asumir una movilidad ciclista.

El primer punto señala evitar pedalear en sentido contrario.

Viaja en la misma dirección del sentido vial del carril. Los autos y los peatones no están esperando algún vehículo (motorizado o no) viaje en sentido contrario. Ir en sentido contrario es peligroso para ti y los demás. Además al viajar de esa manera alargarás tus tiempos de traslado por detenerte constantemente», indican.

Las direccionales son los brazos. Para evitar incidentes, consideran necesario avisar con los brazos cuales son las intenciones y cambios de dirección. Las señales de mano son el equivalente a las luces direccionales del automóvil.

Banqueta y andadores son para los peatones. Recuerdan que la bicicleta es un vehículo y le corresponde circular por la vialidad y ciclovías. «Si deseas utilizar el espacio peatonal, es necesario desmontar la bici y caminar a lado de ella. Respetemos el espacio peatonal para pedir respeto al espacio ciclista», afirman.

Uso guantes, lentes, luces y casco.

Guantes: El uso de la bicicleta puede lastimar las manos, por lo que es necesario protegerlas utilizando guantes, para un agarre con mayor firmeza para maniobrar y protección en caso de caer.

Lentes: para cuida los ojos del sol, el viento frío, del polvo y basura en el aire. Recomiendan pedalear con lentes, ya sean oscuros en el día o transparentes para pedalear en la noche. –Luces: para mantenerse visible siempre. La luz del día permite que los automovilistas, peatones y transporte público te vean, sin embargo, si viajas de noche, se deben tomar más precauciones, ya que los ciclistas suelen perderse en la oscuridad volviéndose muy vulnerables. Para ello las llantas de la bicicleta deben traer reflejantes y siempre que se circule de noche se necesita mínimo una luz delantera (blanca) y luz trasera (roja). Se puede subir el nivel de seguridad con ropa reflejante o luces adicionales.

Casco: Uno de los accesorios de gran importancia. Puede reducir el riesgo de muerte en algún incidente vial. No es obligatorio pero es sumamente recomendable llevarlo.

Respetar los semáforos. Siempre que se llegue a un semáforo en alto, detente. Al hacerlo, utiliza la señal de mano para advertir a ciclistas y automóvilistas detrás de ti, que te detendrás. Antes de seguir es necesario visualizar el entorno para evitar incidentes.

Recuerdan lo que dice el Reglamento de la ley de tránsito del Estado de Querétaro en su Artículo 56.- Los ciclistas que crucen una vía secundaria en cuya intersección la luz del semáforo se encuentre en rojo o en la que exista un señalamiento restrictivo de ‘Alto’ o ‘Ceda el paso’, podrán seguir de frente siempre y cuando disminuyan su velocidad, volteen a ambos lados y se aseguren que no existen peatones o vehículos aproximándose a la intersección por la vía transversal. En caso de que existan peatones o vehículos aproximándose, o no existan las condiciones de visibilidad que les permita cerciorarse de que es seguro continuar su camino, los ciclistas deberán hacer alto total, dar el paso o verificar que no se aproxima ningún otro usuario de la vía y seguir de frente con la debida precaución.

Evitar el uso del teléfono celular y audífonos. Es importante mantener los sentidos al conducir al 100 por ciento, principalmente la vista y el oído. Escuchar los sonidos de la calle previene un incidente vial, al escuchar la velocidad de un vehículo y que tan cerca se encuentra.

Me hago visible. Es necesario ubicarse en las posiciones donde los demás vehículos pueden ver al ciclista con facilidad. Como cualquier vehículo, rebasa a otro vehículo por su lado izquierdo y con una distancia considerable. «Antes de hacer un movimiento, verificar si los conductores detrás de ti te están viendo».

Tomo mi distancia. Lo mejor que puede hacer un ciclista es tomar su distancia de los vehículos y peatones, y entre más velocidad lleve más distancia se debe tomar. Así habrá oportunidad de maniobrar algún obstáculo u objeto en el camino sin chocar.

Identificar los puntos ciegos de los vehículos. Es importante para tomar decisiones y saber donde ubicarse dentro de la vialidad, pues los puntos ciegos varían por cada tipo de vehículo. «No siempre nos pueden ver, por que su visión al conducir es menor que al viajar en bicicleta», señalan.

Evitar zigzaguear. Se recomienda conducir en línea recta y mantener en el carril. Cualquier movimiento para evitar un obstáculo o dar vuelta, hacerlo suavemente y con anticipación. Movimientos bruscos pueden descontrolar la bicicleta y provocar una caída. Conducir recto y predecible ayuda a que los demás vehículos tengan claro los movimientos y el viajes sea más seguro.

Consejos adicionales de complemento: