Plantean reconversión de hospital de SJR para atender COVID-19

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro ya trabaja en la reconversión del Hospital General de San Juan del Rió para tener capacidad de atención a pacientes con COVID-19, en caso de que el Hospital de Querétaro se vea rebasado en su capacidad.

Los espacios ya comenzaron a habilitarse, los tres ventiladores que fueron donados por el Vaticano están destinados al hospital de San Juan del Río, mencionó la directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón.

El Hospital de San Juan del Río se prevé como una segunda opción es precisamente para irnos adelantando si en algún momento el Hospital General de Querétaro se ve rebasado, tener la opción B y tener a dónde canalizar a los pacientes para que reciban la atención adecuada», dijo Martina Pérez.

El hospital cuenta con las características para ser habilitado para pacientes contagiados con COVID-19. Aclaró que el Hospital General de Querétaro no se encuentra saturado y que se mantiene una ocupación estable. Sin embargo, se toman precauciones para que, en caso de requerirse, se encuentre habilitado.

«Es solo como una medida preventiva. Porque sería muy complicado que ya cuando estemos llenos apenas estemos habilitando el otro espacio. Es una medida meramente preventiva», dijo la directora de servicios de salud.

Inicio de clases

El inicio de clases presenciales a nivel nacional se dará únicamente con el semáforo en color verde. Querétaro está alineado a la determinación de la Federación para migrar de un color a otro en el semáforo de contagios. Por lo que se prevé que las clases comiencen en modalidad a distancia.

«La expectativa no es que pronto pudiéramos estar en verde. Por lo tanto las clases no iniciarían de manera presencial, estaríamos en espera de los lineamientos federales porque los ciclos escolares no pueden detenerse de manera indefinida», expresó Martina Pérez.

Las Secretarías de Educación estatales mantienen comunicación con la Federal parta establecer los lineamientos que se establecerán de cara inicio del próximo ciclo escolar.