Piden cautela con las pruebas rápidas de COVID-19

Diversos laboratorios en la entidad pueden comercializar las pruebas, no existe un precio determinado

Khalid Osorio

Las pruebas rápidas que comercializan distintos laboratorios no son un prueba fehaciente que de cuenta de contagios por COVID-19 ya que solo indican si se tuvo contacto con alguien contagiado, mencionó la doctora Martina Pérez, directora de servicios de salud de la entidad.

Los anticuerpos se comienzan a generar 14 días después de que el virus comienza a incubar, por lo que este tipo de pruebas no son una fuente confiable para descartar el contagio, dijo.

Las pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas, solo hablan de si la persona estuvo expuesta o no al virus. Pero, una prueba negativa no quiere decir que no tengas el virus. No es una prueba diagnóstica. La única prueba para determinar si la persona está infectada o no es el el la prueba de PCR», dijo Martina Pérez.

La comercialización de pruebas rápidas para detectar COVID-19 se autorizó por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que no se puede impedir que se vendan.

En la entidad se encuentran diversos laboratorios autorizados por la Cofepris para realizar este tipo de pruebas. Algunos de ellos son cadenas que se encuentran a nivel nacional. Los precios no están regulados y dependen de cada uno de los laboratorios y el tipo de prueba que aplican.

Fortalecimiento de medidas sanitarias

La directora de servicios de salud de la entidad reiteró el llamado del gobernador de la entidad para que la ciudadanía acate las medidas sanitarias, de esta manera evitar que el número de contagios se incremente y se determine regresar al confinamiento que se establece con el semáforo rojo.

«Esto no era lo que deseábamos, reitero lo que ya se manifestó el gobernador que no dudará en extremar medidas o tomar otro tipos e decisiones si esto no se corrige. Creemos que la población ha tenido una buena respuesta, esperamos que no haya necesidad de una situación extrema, pero es decisiva la participación de la población», expresó Martina Pérez.