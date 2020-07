Denuncian negativa de Comisiones para legislar

La diputada Palma Arce denunció la negativa a discutir las iniciativas presentadas por Morena bajo el argumento que se debe mantener la sana distancia. Argumentó una negatividad del partido mayoritario.

Las instalaciones del Congreso local son aptas para que se puedan discutir las iniciativas. Sin embargo, las Comisiones a las que fueron asignadas no quieren sesionar. Recordó que en el contexto del COVID-19 ya se ha sesionado respecto a diversos temas. Además, las iniciativas tienen más de un año ‘congeladas’

Hay espacios suficiente amplios y se han tomado las medidas necesarias. Sin embargo no creo que es por eso. que no se ha sesionado. Es un tema de no querer sesionar ciertas iniciativas que son de Morena. Antes de la contingencia ya estaban muchas de estas iniciativas y no se habían sesionado», dijo Paloma Arce.