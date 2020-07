En pruebas de la UAQ hay más queretanos con anticuerpos contra virus

Redacción

El número de personas con anticuerpos contra COVID-19 va al alza, según los resultados de la prueba serológica que realiza la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Este tipo de prueba prueba arroja si una persona ya tuvo esta enfermedad pese a no haber presentado problemas de salud o síntomas.

De 2 mil 475 muestras, se localizaron mil 269 personas con anticuerpos, es decir, un 51.2 por ciento.

Esta situación -la presencia de anticuerpos- no representa inmunidad a COVID-19, alertó Teresa García Gasca, rectora de la institución, quien añadió que no se sabe si se trata de anticuerpos neutralizantes. Por ello, dijo, a cada una de estas personas se les informa de los resultados y se les indica seguir los protocolos sanitarios que dictan las autoridades de Salud.

“Nuestra prueba es altamente específica y particularmente la de LAMP es muy sensible (…) además, no se puede comparar con las comerciales, porque estas detectan inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, pero en nuestro caso no estamos refiriendo inmunoglobulinas, pues utilizamos inmunoglobulinas totales, es decir, nuestros resultados son positivos o negativos a la presencia de anticuerpos capaces de reconocer al virus”, afirmó la Rectora.