Él es Luis Octavio Vado Grajales, con quien Querétaro se acerca al INE

El fomento a la observación electoral, para evitar conductas ilícitas, es un pilar que desería trasladar al ámbito nacional

Carlos Perusquía

La sabiduría de los años recorridos es su mejor arma. El queretano Luis Octavio Vado Grajales se encuentra entre los finalistas para ocupar una vacante en el INE. El tema electoral ha sido su aliado como consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

En entrevista para AM de Querétaro, el Doctor por Derecho y especialista en temas electorales y constitucionales compartió que, de obtener un lugar en el Instituto Nacional Electoral, la filosofía que desea promover es “la idea de que el INE debe ser lo que México necesita”.

Carlos Perusquía (CP): ¿Qué podemos esperar los ciudadanos del trabajo que realizaría Luis Octavio si obtiene una vacante en el INE?

Luis O. Vado (LV): Si no sentimos que la democracia nos sirve de algo a los ciudadanos, entonces es cuando empieza entrar un poco en crisis. (Pueden esperar) la promoción de la idea de que el INE debe ser lo que México necesita. Hay que construir la institución… toda esta revisión que hay que hacer sobre el costo de la democracia, sobre las funciones que cumple, hay que construir desde interactuar con la gente directamente; eso me parece que es fundamental. También abrirnos a escuchar. Me parece que lo fundamental es escuchar eso en un primer momento. En un segundo momento, si las cosas se dan, (tendré) un desempeño apegado a los principios de la materia: legalidad, independencia, objetividad. En un tercer lugar, una cara independiente. Conozco la materia electoral. Sé las presiones a las que uno está sujeto. Sé que lo relevante es la independencia para tomar las decisiones y la habilidad para explicarlas; el decir por qué opta uno por una salida o por otra. Se puede confiar también en que tengo un desempeño independiente y siempre explicando la naturaleza de las decisiones que tomo.

CP: Cinco características que lo destacan

LV: Conocimiento en la materia, experiencia en la materia y una buena formación académica no sólo en derecho sino en otros temas que tienen que ver con lo político. La edad también, creo que tengo una edad que me ha permitido tener experiencia y estar en forma física para continuar desempeñando este cargo. Así como la visión de que el INE como órgano electoral debe construirse a partir de no de lo que ya ha hecho, sino de lo que pueda hacer por la democracia mexicana.

CP: ¿Qué de su trabajo en el IEEQ le gustaría trasladar al INE?

LV: Uno que me parece muy importante es el fomento muy intenso a la observación electoral. La observación electoral es muy importante. Tu recordarás que en Querétaro la aumentamos en un 200 por ciento para el proceso electoral anterior. Es muy importante por dos razones: la primera, porque por sí misma inhibe conductas ilícitas; no sólo en la jornada electoral, porque la observación no puede ser solamente en la jornada, sino en otras etapas. Lo que se observa, lo que se hace transparente, eso inhibe la tentación y la tendencia a realizar cosas ilícitas. La observación electoral te retroalimenta para mejorar los procesos, los procedimientos, los formularios, los trabajos, eso me gustaría mucho.

CP: ¿Qué le gustaría trabajar dentro del INE?

LV: La prevención de la compra y coacción del voto. El tema de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero me parece que ese es un tema fundamental que se tiene que trabajar desde México y con los migrantes, pero desde México y con sus familias. Me parece que el tercer elemento es que se ha dado mucha discusión acerca del sistema electoral, que hay que reformar, que hay que modificar… yo creo que el lugar adecuado para que se dé esa discusión, y lo digo en buen sentido, la debe fomentar el INE. Que la discusión sobre los ajustes que tenga que tener nuestro sistema electoral tenga sede en el INE como el espacio imparcial, neutral e ideal para que se reúnan todas las voces.

CP: ¿Cómo puede ser Querétaro un ejemplo de democracia para México?

LV: A nivel estatal hemos tenido alternancia con distintos partidos, a nivel municipal también. Hay municipios donde ha habido una gran alternancia, estoy pensando de pronto en Tequisquiapan. Eso quiere decir, en mi interpretación, que las queretanas y los queretanos sí le damos el peso y la importancia al voto. Sabemos que los gobiernos llegan o se van con nuestro voto. Participamos. Eso me parece que es algo muy puro de la democracia queretana y eso es algo que puede ser un ejemplo y me parece que Querétaro ahí tiene un lugar muy importante.

CP: Tres cosas que le diría al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en materia de democracia.

LV: Uno: Querétaro es un ejemplo de democracia por esta situación que he comentado de la participación política. Las queretanas y los queretanos seguimos votando y creemos en la alternancia. Dos: que tenemos autoridades electorales fuertes en Querétaro. el INE, y desde luego el Instituto electoral del Estado de Querétaro que tiene experiencia, que tiene conocimiento. Es un ejemplo de democracia que las instituciones electorales somos sólidas y tenemos toda la capacidad. Tres: Que esperamos una alta participación electoral, porque tradicionalmente Querétaro tiene altos datos de participación y además como es una elección de Gobernador, pues eso también ayuda a la participación.