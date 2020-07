El primero de agosto abrirán las instalaciones deportivas

Markus López reveló que el regreso a las actividades deportivas será de acuerdo a las medidas y exigencias que determine la Secretaría de Salud

Carlos Uriegas

El 1 de agosto es la fecha tentativa para recibir a la población en las instalaciones con los que cuenta el Indereq. Aunque el regreso a la actividad deportiva se dará de acuerdo a las medidas y restricciones que determine la Secretaría de Salud. Así lo explicó Markus López, director del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro.

“El 1 de agosto estaremos recibiendo ya a la población con las actividades que nos permita la Secretaría de Salud. Las albercas serán parte de las que abran con las medidas y restricciones de número de usuarios que permita el semáforo y las autoridades. Ya estamos preparados y tenemos los elementos físicos para darle a la gente una experiencia lo más segura posible”. Así lo reveló el dirigente del deporte estatal. López comentó que tan solo en las albercas del Indereq hay una población de 7 mil 500 personas que practican deportes acuáticos.

CON LAS LIGAS AMATEUR YA SE PLATICÓ

Hace dos semanas ya se platicó con las ligas para explicarles junto con la Secretaría de Salud y autoridades cómo deben regresar. También las necesidades en cuanto a equipamiento de aquí al año siguiente. Esto ha servido para fijar las necesidades de la población que maneja un deporte recreativo los fines de semana.

Quienes hagan uso de los espacios deberán acatar las medidas sanitarias de las que se disponga en ese momento las autoridades salud. Como geles en las bancas, y tomar la temperatura al ingresar a las instalaciones.

¿Cómo se encuentra el deporte de Querétaro ante la pandemia, tanto en el deporte de alto rendimiento, como en el deporte recreativo?

“En este momento el deporte se encuentra en una etapa de latencia. A la expectativa y preparándonos para lo que viene. Se venía haciendo un buen trabajo en el deporte estatal. Desgraciadamente los atletas y ciudadanos no podemos practicar deporte en los espacios públicos. Ni competir. Esto es algo que nos rebasa como Instituto, ya que no somos una autoridad sanitaria, para poner las condiciones de reapertura de espacios y actividades.

“Estos cuatro meses nos hemos enfocado en mejorar los espacios deportivos propios. Terminando con las propuestas del Gobernador Francisco Domínguez en su campaña, con la construcción del centro de deporte adaptado. Una obra muy importante. El Polideportivo Centro Alameda y el Nuevo Estadio Olímpico, antes Estadio Municipal y que está quedando precioso. También se está trabajando en el Tintero en la renovación de la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles. Un pulmón que se habrá de convertir en un parque arbolado con áreas verdes. En el municipio se está remodelando la Unidad Deportiva San Pablo. Vamos a entrar a Prepa Norte, y a través del programa banco de materiales entramos 18 escuelas de educación media y superior arreglando sus espacio deportivos.

“También se han realizado trabajos en Municipio, El Marqués, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Peñamiller. Ahí se han hecho canchas de futbol, pistas de atletismo, gimnasios.

“Este estado de latencia también nos sirvió para poner al día nuestra parte administrativa. Ver qué hace falta para dar más transparencia a los recursos públicos. Queremos convocar a las asociaciones para que el modelo de gestión pública del recuro sea transparente y que las mismas asociaciones, con lineamientos claros, se encarguen de manejarlos. Queremos que Querétaro también sea punta de lanza en ese manejo de recursos. Que las asociaciones se autorregulen y no haya malos manejos.”

En cuanto al tema de los atletas, Markus López comentó que primero volverán a la actividad los deportistas de alto rendimiento. Recodó que ya están clasificados Andrés Vargas, de lucha y Paty Valle, la multimedallista paralímpica, quienes ya están entrenando. Así cómo aquellos que están buscando una plaza olímpica, como el judoca Gilberto Cardozo.

“A partir del 1 de Agosto esperamos abrir el parque, para la gente que busque un lugar Juegos Olímpicos, el resto de los deportes dependemos de las federaciones. No hay calendarios para juegos deportivos. Aunque Conade no ha dicho nada yo creo que los juegos nacionales de Nuevo León se van a suspender. Al menos por parte del estado la petición de la Secretaría de Salud es que nuestros seleccionados no viajen para evitar la propagación del virus.”

¿Hay deportes que parece complicado que puedan regresar pronto, los deportes de contacto como el judo, en el que Querétaro cuenta con un referente internacional como Gilberto Cardozo?

“Así es. Es complicado. Las autoridades van a determinar qué actividades regresan y cuáles tendrán que esperar, ya que lo primordial es cuidar la salud de los atletas y sus familiares. Vamos a regresar de acuerdo a lo que dicte la Secretaría de Salud y a lo que determinen las federaciones deportivas.

“Vamos a apoyar a los seleccionados estatales en sus entrenamientos, ya que muchos no quieren ir a la Ciudad de México al CNAR. Lo podrán hacer aquí. Estaremos pendientes de cuando inicien las competencias para seguirlos apoyando.

¿Querétaro estaba tomando mucha fuerza con carreras atléticas, casi había una cada fin de semana, eso cómo se ha tomado?

“El maratón es una actividad muy esperada por la población y por los corredores. Se hará de manera conjunta la carrera nocturna del Municipio y el Querétaro Maratón el mismo fin de semana, el 21 de marzo. Será de manera gratuita para los queretanos. Con la salida y meta del Nuevo Estadio Olímpico.

El universo de corredores que normalmente participan en el Querétaro Maratón van de los 9 mil 500 a los 11 mil corredores. Muchos de ellos participan en carreras de fines de semana.

Las autoridades del Indereq informaron que hasta el 17 de marzo la Asociación Queretana de Atletismo tenía registradas 17 carreras confirmadas. Se podrían haber sumado 20 más.

“Estamos listos para empezar. Es como si estuviéramos en la pretemporada. Listos para empezar. Muy bien preparados, pero sin contrato. La plantilla laboral se ha conservado al 100 por ciento. Entrenadores y personas de mantenimiento se han mantenido activos. Esperamos que ya puedan venir todos a disfrutar de las excelentes instalaciones deportivas que ofrece el estado”, finalizó Markus López.

MT