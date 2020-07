Peregrinos no tendrán acompañamiento de personal de salud

Peregrinos no gozarán de asistencia médica ya que el personal que labora en la entidad está combatiendo la pandemia. La recomendación es no hacerlo

Khalid Osorio

Peregrinos no serán respaldados por la Secretaría de Salud, se rumora, podrían salir este fin de semana rumbo a la Basílica de Guadalupe. La directora de los servicios de salud, Martina Pérez Rendón, dijo que el personal de salud está concentrado en atender los casos de COVID-19 en la entidad.

La recomendación de las autoridades sanitarias es que los peregrinos no realicen dicha actividad debido a que las aglomeraciones de personas representan un riesgo de contagio por COVID-19. El acompañamiento que se brindó en ocasiones anteriores requirió planeación previa entre diversas ocaciones. La invitación fue a esperar hasta el próximo año para realizar el recorrido hacia la Ciudad de México.

“Es una organización interinstitucional, situación que ahora no está prevista. Ahora las fuerzas están concentradas en la atención y la vigilancia de todo lo que tiene que ver con la aplicación de las medidas sanitarias. Sería complicado que se les pudiera brindar algún tipo de asistencia”, explicó la doctora Martina Pérez.

Revisiones a negocios

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte lo negocios que ya operan en el estado es facultar de la Secretaría de Salud. Hasta el momento se han emitido 404 recomendaciones sobre los protocolos que se determinaron previamente, en caso de identificarse alguna anomalía en la implementación se emiten las recomendaciones.

La intención de las visitas, dijo Martina Pérez, es que lo negocios puedan corregir aquellas acciones que no se implementan de manera correcta y no clausurar establecimientos sin que se les notifique previamente o se brinde una instrucción correctiva. No obstante, se realizaron ya 13 espacios por incurrir en faltas.

“El sentido de estas visitas es que se cumpla con los protocolos necesarios y si se identifica un área de oportunidad, hacer la recomendación para que se corrija y no llegar a clausurar de primera intención”