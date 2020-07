Cierran 40 locales en el centro de Querétaro por pandemia

Cierran al menos 40 negocios en el Centro Histórico de Querétaro. La cruda pandemia y el confinamiento ha llevado a que comercios de distintos giros bajen la cortina definitivamente, comentó Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

“La realidad es que se han incrementado los locales en renta ya que muchos cerraron por el confinamiento, al menos 40 negocios ya cerraron definitivamente, en muchas calles y andadores ya se ven locales vacíos y letreros de renta”, destacó el líder de los comerciantes en el Centro de Querétaro.

Dentro de los cierres se pueden encontrar negocios tradicionales como “El café del Fondo”, “El Pifas” o la librería “El laberinto”, por mencionar a algunos comercios representativo del primer cuadro de la ciudad.

“Ya cerró la Librería el laberinto, un lugar que vendía libros muy especializados, también cerró el Pifas, un negocio en el que hace años el que se hacían llamadas de largas y que en su última época vendía tortas, paletas, justo frente al Jardín Zenea, pero una renta de 75 mil pesos mensuales no hay quien la aguante”, compartió González Hurtado.

El 80 por ciento de los locales en el centro histórico son rentados en un precio muy alto, y hay zonas muy comerciales, como en la calle de Corregidora, en donde por espacio de 20 metros cuadrado se pagan entre 25 a 30 mil pesos de renta.

“El centro está muy sobrevaluado en el tema de las rentas, y si sumas tres meses sin abrir y que la mayoría de los dueños no han sido solidarios con los inquilinos, eso perjudicó a muchos negocios, pero lo que más grave en cuanto a cierre de negocios está por venir en julio y agosto, es cuando veremos qué negocios llegaron a acuerdos con los caseros y aunque ya estamos abiertos no están las colas de gente”, detalló el comerciante queretano.

En la esquina del andador 16 de septiembre frente al templo de la Congregación también cerró sus puertas una heladería con el nombre de Morelli’s y en 5 de mayo ya no está una nevería llamada Helado Mío y la barra de ensaladas Señor Conejo.

En andadores y calles varios proyectos finalizaron, de tal suerte que el Café Apothecarius y el café Calufé de 5 de mayo también tuvieron que cerrar.

La preocupación que externa el líder de comerciantes del Centro de Querétaro es que la zona se convierta en un espacio solo para la venta de alimentos populares.

“Debemos subir el nivel de consumo y clientes para que la clase media y media alta vuelva al centro histórico, tenemos que trabajar en un esquema de movilidad para propiciar que lleguen más visitantes que no acuden al centro, principalmente, por no tener espacios suficientes para estacionar su auto, además de que mucha gente solo visita ya el centro cuando viene un visitante y se vuelve solo una zona de paseo y no de comercio”, explicó Alfonso González.