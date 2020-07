Aves rapaces auxilian a las industrias a evitar accidentes

Las palomas que anidan en las naves de las fábricas representan un peligro para el proceso, por lo tanto la presencia de aves rapaces es de gran ayuda

Khalid Osorio

Un equipo de aguilillas, halcones y perros apoya en en control de fauna en las industrias queretanas. También en las inmediaciones del aeropuerto para evitar que surjan accidentes derivados del asentamiento de aves que pueden causar un accidente o dañar procesos de las fábricas. Óscar Quintana, propietario de la empresa de control animal Anatum, entrena aves con la finalidad de ahuyentar a otras que anidan en la parte alta de las naves industriales. Esto porque pueden causar un problema en la producción de alimentos y del transporte.

La fabricación de componentes de la industria aeroespacial es muy costosa y delicada. Las aves que ingresan a los hangares buscan espacios en donde anidar. Uno de ellos son los aviones que se encuentran parados al interior por un largo tiempo. Esto puede representar un problema.

“Las aves dentro de un hangar buscan un nido rápidamente. Aviones que llevan estacionados ocho semanas por mantenimiento pueden ser un lugar ideal. No se pueden dar cuenta fácilmente. Cuando sale el vuelo representa un riesgo ya que pudieron anidar en el motor o en alguna parte del alerón y provocar un accidente”, explicó Oscar Quintana.

Las empresas que fabrican vidrio de grado alimenticio también requieren de los servicios que brinda Óscar con sus aves. Una de los principales especies que se combaten son las palomas y el gorrión inglés. No son aves nativas del lugar y son transmisores de hasta 40 enfermedades.

LOS MÉTODOS DE LAS AVES RAPACES

Existen distintas técnicas y métodos para ahuyentar a las aves invasoras. Además, se utilizan artefactos de luz y sonido de acuerdo al tipo de vuelo que se requiere. Los vuelos de marcaje consisten en hostigar a las palomas para que éstas se sientan incómodas y busquen otro lugar para anidar. En este tipo de vuelo, se elevan aves con la finalidad de perseguir a las palomas. Pero no de atacarlas. En este tipo de vuelos se utilizan aguilillas de Harris.

Una vez que se logró dispersar a las palomas de los centros de trabajo, se realizan vuelos de contención. Estos consisten en volar aves rapaces en los alrededores para que no regresen con la intención de instalarse.

“Este vuelo se realiza con la intención de que otras aves que vayan pasando se percaten que constantemente hay un depredador en la zon. Para que en lugar de que bajen a descansar sigan su camino”, explica Óscar. En estos vuelos se utilizan principalmente halcones aplomados o peregrinos.

Los vuelos de persecución se hacen con la finalidad de enfrentar directamente al depredador con las palomas. Esto solo se realizan cuando se presentó una resistencia en los métodos anteriores. En este tipo de vuelo sí existe posibilidad de que las aves rapaces sean letales con alguna paloma. Sin embargo, esa no es la función del servicio que se ofrece, indicó Óscar. “Nuestro servicio no es de exterminio, sino de control de fauna”, dijo. Para realizar los vuelos de persecución el ave utilizada varía de acuerdo a la fauna presente. En el caso de palomas se utilizan aguilillas de Harris y halcones peregrinos o aplomados. Cuando se trata de ahuyentar gorriones, se utilizan halcones cernícalos, que son más pequeños.

La coordinación entre los perros y las aves es vital para realizar el trabajo, comentó Óscar. Los caninos indican dónde se pueden encontrar o esconder las aves que se requieren ahuyentar. Además de perseguirlas también.

LOS CUIDADOS DE LAS AVES RAPACES

El entrenamiento de un ave para realizar estos trabajos es constante. Se requiere un mes para que aprendan a regresar al brazo del entrenador. Los cuidados que se tienen con las aves son extremos, desde su alimentación, su propia caperuza elaborada a la medida y su propio guante con la finalidad de que no puedan adquirir una enfermedad a través de otra ave. La alimentación de las aves es extrema, así como la de las presas que comen.

En la cetrería se utilizan diversos equipos tecnológicos que ayudan a los entrenadores a tener un control sobre la ubicación de las aves debido a que, en ocasiones se pueden perder de vista o rehusar a regresar debido al cansancio, por lo que se instalan pequeños rastreadores que son monitoreados por GPS y permiten conocer la ubicación exacta para regresar por ellos. Se han presentado casos en donde los encuentran en otras entidades, como San Luis Potosí o Zacateas.

Además del control de fauna en las industrias, se debe realizar en otros espacios donde se detecta la existencia de especies de aves que no son nativas ya que amenazan la supervivencia de las especies locales y pueden llegar a generar un problema ambiental. Entre los casos curiosos que Óscar ha atendido en las distintas industrias, como parte del control y reubicación de fauna, se encuentra el de un pequeño oso atrapado en un contenedor, el cual fue devuelto a la naturaleza y el de una cobra que llegó en un cargamento proveniente de la India, la cual no se pudo reubicar al no existir un lugar idóneo, pero fue entregada a un herpetario con todos los permisos, en donde se le brinda atención.

MT