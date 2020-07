Este es el comediante que se hizo viral por mencionar a AMLO

El comediante a través de un ‘tuit’ le pidió a López Obrador la presidencia de México, lo que causó un revuelo de reacciones por internet

El comediante Paco de Miguel se convirtió en tendencia en Twitter debido a comentarios que se desataron tras un chiste que hizo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comediante escribió en su cuenta de Twitter: “¿Me entregan la presidencia? ¿Me la entregas @lopezobrador? ¿Me entregas la presidencia?». Este mensaje ya tiene más de 40 mil «me gusta» y más de 5 mil comentarios en los qu le advertían de tener cuidado con él.

Paco de Miguel hizo referencia con ese mensaje a su personaje de“Lety Mondragón”, una coordinadora estudiantil que en uno de sus famosos videos aparece en un salón de clases pidiendo que le entreguen un teléfono celular porque no está permitido usarlo en las instalaciones escolares.

Mondragón también llamó la atención por un video donde explicaba el uso correcto del cubrebocas.

En otro tuit, Paco de Miguel escribió “Lety Mondragón para primera dama de México”y más adelante subió algunos tuits con voz en los que dijo: “Si no te gusta algún contenido, te recomiendo que no lo veas, puedes subir la pantalla e ignorar el contenido que no te gusta, no le des importancia a algo que no te gusta”.

¿Quién es Paco de Miguel?

El comediante comenzó a hacer videos en la ya extinta plataforma de Vine y después continuó en diversas redes sociales, donde ha alcanzado gran popularidad.

“Empecé a subir, primero grabé a mi abuela. Estaba ella y la grabé diciendo algo chistoso, estaba como regañando a mi hermana y le dijo ‘no pues, X’. Ya después la gente lo empezó a ver”, recordó sobre su trabajo en Vine en 2015, cuando tenía solo 15 años, en una entrevista con Roger González, en donde ya hablaba de sus personajes femeninos famosos como la “mamá pedorrona”.

Tan solo en TikTok tiene 1.4 millones de seguidores y acumula casi 21 millones de «me gusta».