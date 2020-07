Positivos a COVID-19, cuatro integrantes del gabinete municipal

Luis Nava espera que él, su esposa e hija resulten negativos para retomar sus actividades sin riesgos de contagios

Gonzalo Flores

Dentro de la administración municipal capitalina, se han registrado una decena de casos positivos de la enfermedad COVID-19, entre los que se encuentran cuatro integrantes del gabinete municipal, informó el presidente municipal Luis Nava.

En reunión virtual con medios de comunicación, destacó que después de que resultó positivo al virus SARS-COV2, dio la orden de que todos los funcionarios del gabinete se realizarán la prueba de detección.

«A todos los secretarios se les hizo la recomendación de que se hicieran la prueba, incluidos a los que no presentaban síntomas les pedimos que se hicieran la otra prueba serológica que es la que ya determina si tienen anticuerpos y algunos sí resultaron positivos», indicó.

Aseguró que poco a poco se han detectado algunos casos en las diversas dependencias municipales «y a la fecha va como una decena de casos en el Municipio. Dentro del gabinete, son tres casos», explicó.

Aseguró que todos los casos han evolucionado satisfactoriamente.

«Todos hemos estado trabajando a través de los medios tecnológicos, hemos tenido reuniones virtuales diariamente, se han realizado videoconferencias con colonos y con el acompañamiento de los distintos secretarios y a la distancia hemos venido trabajando», aseguró.

Nava Guerrero comentó que en lo personal, el día de hoy se realizó una tercera prueba en espera de que resulte negativa y los resultados los tendrá esta noche, al igual que su esposa Arahí Domínguez y su hija, quienes también contrajeron el virus.

«Ellas tuvieron síntomas leves y hoy también nos hicimos la prueba y esperamos tener buenas noticias hoy por la noche», añadió.

En su caso particular, señaló que ya sólo presenta un poco de tos seca «pero ya no tengo ningún síntoma grave, gracias a Dios, entonces ahí vamos recuperándonos bien y esperamos que hoy tenga un resultado negativo y ya con ese resultado tenga la confianza de poder salir a la calle sabiendo que ya no tengo activo el virus y que ya no podría poner en riesgo la salud de nadie, entonces hay que actuar con responsabilidad y así lo estaremos haciendo».

GCS