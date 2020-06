Tuits de los queretanos colocan al estado entre los de mejor ánimo

INEGI se ha dedicado ha medir el estado de animo de los tuiteros a nivel nacional. La práctica nos revela cuales son las entidades con tuits más positivos, negativos y las tendencias que persiguen

En 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la colaboración de investigadores de INFOTEC y del Centro Geo, así como con el apoyo del Positive Psychology Center of the University of Pennsylvania (PPC-UPenn), y de la Universidad Tec Milenio (UTM), publicó la primera versión del Estado de Ánimo de los Tuiteros por sus tuits. Ejercicio que proyectó un avanzado uso de las redes sociales en la sociedad mexicana. Diferentes estudios han revelado que los mexicanos vuelcan sus emociones en estas plataformas.

En 2017 se mejoró el sistema, el registro ahora es diario, para clasificar los tuits y generar los indicadores, como en el procesamiento para distinguir los tuits de los visitantes (turistas) y de los locales. El análisis del ánimo de los tuiteros se centró en tuits georreferenciados, debido a que es posible descargarlos mediante filtros geográficos sin importar el tema del que hable el tuitero, la desventaja de esto es que no todos los tuits se emiten con el atributo geográfico.

Para generar la estadística del estado de ánimo de los tuiteros en México es necesario calificar cada tuit de acuerdo a la carga emotiva que identifique el estado de ánimo que tenía el tuitero cuando escribió el tuit. En el mapa de emotividad, publicado en el sitio web del INEGI, al pasar el cursor por una entidad federativa, se muestran la cantidad de tuits positivos, la de tuits negativos y el valor del índice. Además, al hacer clic en la entidad, se presenta la gráfica del índice en el período seleccionado.

Querétaro contabilizó en el período de tiempo entre enero y el 26 de junio de 2020 un total de 242 mil 368 tuits con carga emocional positiva; contra 158 mil 231 tuits clasificados como negativos. En general el país reportó un descenso en el estado de ánimo de los tuiteros durante lo que va del año 2020, la causa principal apunta a ser la pandemia. A pesar de esto, los tuits positivos se mantienen a la alza en todas las entidades.

En promedio, a nivel nacional, más del 60 por ciento de las publicaciones se contabilizan como positivas. Algo que alienta a especialistas y psicólogos, principalmente por los problemas sociales que ha causado el confinamiento.

Estados con más tuits positivos (enero a junio 2020)