‘Las redes sociales le recuerdan al presidente sus promesas’

Martín Arango García, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, habló sobre el compromiso que los políticos deben tener con la sociedad

La congruencia entre propuestas y acciones es la carta que define a un partido político, así lo aseguró Martín Arango García, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, al referirse al trabajo y los buenos resultados que ha dado el partido en el estado. Afortunadamente, agrega Martín Arango, hoy existen las ‘benditas redes sociales’ que están para recordarle al Presidente de la República que hizo compromisos.

“Hoy tenemos que entregarle resultados a los ciudadanos, está prohibido pensar en las elecciones porque lo que nos va a llevar a refrendar el triunfo o no de Acción Nacional en el estado de Querétaro es el trabajo de nuestros gobiernos. Por el momento vamos muy bien porque estamos concentrados en dar resultados a la gente”, señaló Arango García.

Como oposición del Gobierno Federal, Acción Nacional sin duda quiere y buscará obtener más números de escaños en el Congreso Federal, pues desde la perspectiva de Arango García no se podría entender un sistema democrático si no hubiera oposición al poder.

“Hoy más que nunca quienes somos ciudadanos y nos dedicamos al ejercicio de la política tenemos que ser congruentes, me parece que la sociedad va a castigar a quien no sea congruente y a mi me parece que va a haber un voto de castigo muy fuerte en contra de Andrés Manuel López Obrador, por las graves incongruencias que está cometiendo con lo que prometió en campaña y lo que hoy está haciendo en el Gobierno”, dijo.

Buenas noticias para sector económico y de salud en Querétaro

Un ejemplo tangible para los ciudadanos fue cuando en campaña, el entonces candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: ‘Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica’. Ahora, en una de sus mañaneras dice: “yo no prometí que iba a bajar el precio de las gasolinas, sino que se iba a mantener”.

Arango García sostuvo que en Querétaro hay perfiles capaces y fuertes, que han dado resultado a la gente, listos para contender por la gubernatura del estado.

“Tenemos grandes activos en el PAN, gente que le ha entregado resultados a la ciudadanía. Pero será en diciembre que los partidos políticos le informemos al Instituto Electoral cuál será el método de selección de candidatos en el PAN”, explica el abogado panista.

Es un hecho: los gobiernos del PAN hoy están concentrados en el presente, en dar resultados positivos, diarios y constantes. Muestra del trabajo que ha realizado el Gobierno Estatal, bajo el liderazgo y coordinación de Francisco Domínguez Servién, es que desde el inicio de su administración, hace poco mas de 4 años inició un plan de austeridad para combatir los excesos que podía haber desde el gobierno.