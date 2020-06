Cuphead, de videojuego a serie animada

Los creadores de uno de los videojuegos más originales y difíciles de completar de los últimos años, se unieron para crear una nueva serie animada protagonizada por los personajes principales de «Cuphead».

«The Cuphead Show» debutará en Netflix y contará con la participación de talentosos animadores, diseñadores y artistas. Cabe mencionar que el estilo de la caricatura, al igual que el de videojuego, emula las animaciones clásicas de los años 20’s creadas por Fleischer Studios, responsables de títulos como Koko el Payaso, Betty Boop, Bimbo, Popeye y Superman.

La historia se centrará en las aventuras de Cuphead y su hermano Mugman, y de acuerdo con el primer avance lanzado el día de hoy, es probable que veamos a otros personajes del videojuego como King Dice y el Diablo.

A continuación te dejamos el primer trailer de esta nueva producción de Netflix.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973

— NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020