494 años de tauromaquia en México: Juan Carlos Sámano

Juan Carlos Sámano

El pasado 24 de junio se cumplieron 494 de la llegada de la Tauromaquia a nuestro país, 494 años de tradición y cultura, ya que en el año de 1526, por primera vez, se corrieron toros en el zócalo de la ciudad de México, festejo que sirvió para conmemorar el regreso de las Hibueras del conquistador Hernán Cortés.

El origen de las llamadas “corridas”, proviene de la costumbre de correr o trasladar a los toros de algún potrero hacia la plaza de toros. Estos potreros, normalmente, se encontraban a las afueras de la ciudad y es algo similar a los llamados “encierros” que en la actualidad se efectúan en Pamplona durante los festejos de San Fermín. Existen datos en los que el historiador Nicolás Rangel argumenta que la primera corrida de toros en nuestro país se celebró el 13 de agosto de 1529, sin embargo, existen los antecedentes ya mencionados. De alguna manera, fuimos conquistados por los españoles, en dicho proceso adoptamos el idioma, sus costumbres, su religión, entre otras cosas, pero de igual manera nos trajeron enfermedades, el caballo, el ganado vacuno, y es a través de este tipo de ganado, como se conoció y se adoptó como propio, ese vínculo entre el ser humano y el toro de lidia para que trascendiera la fiesta de los toros como hasta hoy la conocemos.

A casi 500 años de tan importante fecha, la conmemoración o celebración por parte de los estamentos de la llamada “Fiesta Brava” pasó prácticamente desapercibida. En lo personal, no entiendo como la gente que come y vive de la celebración de festejos taurinos en nuestro país, esa gente que dice que trae tatuada la afición al toro y otras que se jactan de que por generaciones han continuado con esta tradición, permanezcan indiferente a esta fecha, y los pocos comentarios al respecto en redes sociales hayan salido de aficionados y alguno que otro medio de comunicación taurino.

Que gusto me daría ver participar de una manera activa a ganaderos del nivel del Lic. Bailleres, del Arq. Sordo, de don Fernando de la Mora, de Javier Bernaldo, y de toreros como los hermanos Adame, el Payo, Juan Pablo Sánchez, etc. conmemorando esta fecha y sobre todo difundiendo y transmitiendo afición a la más bella de todas las fiestas. Ya lo decía Víctor Barrio: a la fiesta no hay que defenderla, hay que difundirla, hay que promoverla. Y es por ello que hago un llamado a Ganaderos, Toreros, Empresarios, Prensa, etc. a que se sumen a esta ardua labor y hacer que siga trascendiendo esta bella expresión cultural.