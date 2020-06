Jóvenes sabotean mitin de Trump

Todo estaba listo para el primer mitin de Donald Trump, desde la aparición del nuevo coronavirus en Estados Unidos de América (EUA); el BOK Center de Oklahoma, en Tulsa, lugar donde se realizaría el evento, incluso tuvo que adecuar un escenario exterior, pues se esperaba que más de un millón de personas acudieran a apoyar al presidente en su camino a las elecciones, que se realizarán en noviembre del presente año.

Over 1M ticket requests for the @realDonaldTrump #MAGA Rally in Tulsa on Saturday.

Before entering each guest will get:

✅Temperature check

✅Hand sanitizer

✅Mask

There will be precautions for the heat and bottled water as well.

— Brad Parscale (@parscale) June 15, 2020