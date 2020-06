Este sábado Querétaro registró 58 casos nuevos de coronavirus

Este sábado además murieron 8 personas de las cuales, 7 son hombres y una es mujer, todos se encontraban hospitalizados

Redacción

Este sábado se registraron 58 casos nuevos de coronavirus en el estado, por lo que la cifra ya asciende a mil 831 contagiados de coronavirus, en cuento a las víctimas se sumaron 8 personas más, de las cuales 7 son hombres y una es mujer, el total de personas fallecidas son 243.

Las personas que perdieron la vida son 7 hombres de 35, dos de 47, 63, 68, 55 y 70 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y obesidad, más una mujer de 63 años de edad con hipertensión arterial.

Respecto a los nuevos casos se tratan de 28 mujeres de entre 19 y 81 años de edad y 30 hombres de entre 4 y 91 años de edad.

Pedimos atentamente a la población que mañana en el Día del Padre eviten reunirse. No es momento para realizar fiestas y congregaciones. Estén cercanos en lo emocional, felicítenlos por otros medios y mantengan la sana distancia. pic.twitter.com/BpM07ks8Xs — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 21, 2020

También se informó que hay 162 pacientes hospitalizados, de los cuales 62 se encuentran graves mientras que, con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 257 pacientes y 23 en la Unidad Médica y de Aislamiento COVID-19. Este sábado se dio de alta sanitaria a 29 pacientes, con lo que se tiene un registro de mil 146 altas.

López-Gatell aprovechó la conferencia diaria del reporte técnico de coronavirus para explicar la curva epidémica que se presenta de varias maneras en todo el país, asimismo informó sobre las nuevas cifras de virus que ascienden a 175 mil 202 casos confirmados del COVID-19, de los cuales 23 mil 567 son activos.

También dio a conocer que el número de muertes por esta enfermedad es de 20 mil 781 víctimas. Respecto al parámetro del semáforo, a nivel nacional continúan 16 estados en rojo y otros 16 en naranja.

Al 20 de junio de 2020 hay 175,202 casos confirmados, 23,567 confirmados activos y 60,621 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 238,129 negativos, 20,781 defunciones confirmadas, 1,895 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 473,952 personas. 1/3 pic.twitter.com/jn4883hoDt — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 21, 2020

En el mapa nacional de casos confirmados acumulados se informó que 137.1 es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 41,777, el Estado de México con 27,241, y Tabasco con 8,130. La minoría está en Baja California Sur con 1,188, Zacatecas con 670, y Colima con 363.

En la distribución de la epidemia activa, del 7 al 20 de junio los casos confirmados se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, y Puebla. Las tres entidades con menor cantidad son Zacatecas, Chihuahua, y Colima.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 1,895 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Zacatecas, Baja California Sur, y Colima, son las tres con el menor registro.

«Los países geográficamente extensos no tienen una sola curva epidémica, es decir la epidemia no se presenta simultáneamente en todo el territorio nacional, la epidemia se presenta en cada sitio donde se agrega la población y en la medida en la que existe distancia entre ciudades y ciudades la epidemia no se propaga de manera uniforme en el territorio nacional por lo tanto pensar en una sola curva epidémica es inadecuado», dijo Hugo López-Gatell.

También comentó que comparar países que tienen tamaños poblacionales diferentes por el número de casos ocurridos es inadecuado en términos metodológicos porque os países con mayor población van a tener mayor cantidad de casos aún cuando pudieran tener menores intensidades de la epidemia.

«La curva epidémica de país está compuesta por múltiples curvas es importante porque en la medida que usted vive en una entidad federativa debe conocer cual es la situación del lugar en el que vive para eso sirve el semáforo», agregó el subsecretario de salud.

Y aeguró que «la epidemia sigue y en el momento en el que la epidemia se mantenga a una velocidad de crecimiento que permita atender a las personas se están cumpliendo las medidas de control y de mitigación».

GCS