De rojo a naranja: Semáforo ‘despierta’ a Querétaro en su nueva realidad

Carlos Uriegas

La transición al semáforo naranja trajo la reapertura y el arribo a una nueva realidad; la gente retomó las calles, el tránsito vehicular se dejó sentir y el andar de peatones se hizo evidente.

La necesidad económica fue la llave que abrió la reactivación en comercios no esenciales y la autoridad estatal apuesta por la confianza hacia la ciudadanía, al uso de cubrebocas, geles y a que el aprendizaje en 100 días de encierro hayan servido de algo.

Durante un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, el más vigilado en materia de restricciones sanitarias, se observa cómo despierta de a poco, lentamente estira los brazos y bosteza como cuando uno se levanta tras una noche larga. Desde ayer el sector restaurantero, cuyas pérdidas ascendieron a 80 por ciento en sus ventas, comenzó con la apertura de 85 espacios en el Centro Histórico. Los hoteles cuya operación será de 30 por ciento, también reiniciaron actividades adoptando todos los protocolos sanitarios.

Asimismo, el gobernador Francisco Domínguez Servién llamó a estrechar la coordinación entre la sociedad y gobierno para continuar el combate para evitar la propagación de la COVID-19.

El mandatario estatal pidió a la población mostrar flexibilidad para cambiar planes y modificar espacios, en tanto se logra estabilizar el fenómeno

“Muchos negocios tuvieron que despedir empleados, pero con esta reactivación muchos negocios comenzaron a recontratar. La recuperación tendrá que ser paulatina, no podemos esperar que de la noche a la mañana la gente regrese, muchos se mantendrán en confinamiento, otros debido a la recesión económica no saldrán para no gastar, pero esperamos que pronto la actividad se normalice para poder contratar a toda la plantilla”, explicó Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de Centro Histórico.