Comerciantes reciben la nueva normalidad con esperanza

Comerciantes esperan generar ingresos pues la transición al semáforo naranja trajo la reapertura y el arribo a una nueva realidad; la gente retomó las calles, el tránsito vehicular se dejó sentir y el andar de peatones se hizo evidente.

La necesidad económica fue la llave que abrió la reactivación en comercios no esenciales y la autoridad estatal apuesta por la confianza hacia la ciudadanía, al uso de cubrebocas, geles y a que el aprendizaje en 100 días de encierro hayan servido de algo y los comerciantes retomen ingresos.

Durante un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, el más vigilado en materia de restricciones sanitarias, se observa cómo despierta de a poco, lentamente estira los brazos y bosteza como cuando uno se levanta tras una noche larga. Comerciantes tiene esperanza

“Muchos negocios tuvieron que despedir empleados, pero con esta reactivación muchos negocios comenzaron a recontratar. La recuperación tendrá que ser paulatina, no podemos esperar que de la noche a la mañana la gente regrese, muchos se mantendrán en confinamiento, otros debido a la recesión económica no saldrán para no gastar, pero esperamos que pronto la actividad se normalice para poder contratar a toda la plantilla”, explicó Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de Centro Histórico.