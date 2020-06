Cruzar la frontera tendrá que esperar

“Ahora ha sido más lento llegar a México, hay más controles, pero también sentí menos peligro que el año pasado, somos menos los que cruzamos, por lo que pienso que nos ven más fácil y hay que ir más despacio”, comenta Germán N, quien luce una mochila tipo militar con ropa y una cantimplora de metal.

Al cuestionarle del riesgo que implica cruzar más de 2 mil kilómetros en tiempos de pandemia, sólo sonríe y levanta los hombros en señal de resignación.

“El virus es lo de menos, no tengo más que perder señor, en Chontalpa (Tabasco), me quitaron lo poco que llevaba, 600 dólares y una bolsa para dormir, es elegir si mi familia come o se enferma, está severa la situación, no me quedan opciones en mi país, por eso estoy intentando llegar de nuevo”, revela Germán N quien hace ocho meses buscó cruzar, pero fue detenido cerca de la frontera con Texas, por donde buscaba lograr entrar a Estados Unidos.