Ayuda a salvar vidas, sé donador altruista de sangre

Como cada año, el 14 de junio la Secretaría de Salud del estado de Querétaro se une a la conmemoración del Día Mundial del Donador Altruista de Sangre, cuyo objetivo es agradecer y homenajear a las personas que donan sangre para ayudar a salvar vidas.

Este 2020, con el tema establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La sangre segura salva vidas” y el lema “Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable”, en Querétaro se busca hacer un reconocimiento especial alas personas que durante la pandemia por COVID-19 han sido donadores altruistas de sangre.

Según la OMS, la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura es mediante donaciones regulares no remuneradas. Los donantes ayudan a mejorar la salud de los demás en la comunidad.

Las donaciones de sangre son necesarias en todo el mundo para que las personas y las comunidades puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud exhorta a la población queretana a unirse a la campaña, acudiendo al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) a donar sangrede forma periódica, como un acto de solidaridad que salva vidas.

El CETS se encuentra ubicado en avenida 5 de Febrero número 101, colonia Virreyes, Querétaro, Querétaro. Para mayor información llamar a los números telefónicos: 442 2169544 y 442 2427606.

Los horarios en los que inician los procedimientos para la donación son: de lunes a viernes, por las mañanas, a las 07:00, 08:00 o 09:00 horas; por las tardes, a las 14:00 o 15:00 horas. Los sábados, domingos y días festivos, por las mañanas a las 07:30 u 08:30 horas, y por las tardes, a las 14:00 o 15:00 horas.

Los requisitos para donar son:

Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

Ser mayor de 18 años de edad y menor de 65.

Pesar más de 50 kilos.

Ayuno de 8 horas.

No haberse realizado delineados faciales, acupuntura, tatuajes ni perforaciones en el cuerpo los últimos 12 meses.

En caso de utilizar adornos en lengua, nariz,

labios y/o genitales, retirarlos 72 horas antes de acudir a la donación.

No haberse depilado con láser en los últimos 12 meses.

No haber tenido operaciones en los últimos 6 meses.

No haber tenido parto, cesárea, aborto, legrado o haber amamantado en los últimos 6 meses.

No haber sido vacunado los últimos 30 días.

No haber tomado ningún tipo de medicamento en los últimos 8 días.

No tomar bebidas alcohólicas 2 días previos.

Presentarse sin caries severa ni lesiones bucales.

Si acudes por la mañana, la noche previa a la donación debes cenar alimentos sin grasas, como té, café, fruta, gelatina, ensalada sin aderezos. Si acudes por la tarde, en la mañana debes desayunar sin grasas.