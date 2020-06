Lluvias afectan albergue de Parque Alcanfores

Carlos Uriegas

El aguacero registrado la noche del lunes 8 de junio se sintió fuerte en el Albergue del Parque Alcanfores, espacio que sirve como refugio para personas de las calle, familias y migrantes que no tengan un espacio para refugiarse en esta pandemia.

“¡Sobrevivimos! La lluvia no alcanzó a meterse a las casas de campaña donde descansan las personas, ya que sobre ellas hay lonas grades, pero no alcanzan a cubrir toda el área, por lo que se alcanzó a forma una especie de cascada entre lona y lona en la zona donde acampan los varones, por lo que sí vamos a necesitar una lona más grande para que no se nos vaya a meter el agua en futuros aguaceros”, explica Walter López, del Frente Queretano contra la Discriminación y uno de los responsables del Albergue del Parque Alcanfores.