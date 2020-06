¿Cuántos apoyos directos ha entregado Municipio de Querétaro?

Del total de solicitudes, fueron rechazadas 16 mil 425 personas, y entre las causas de encuentran que no radicaba en el Municipio de Querétaro

El Municipio de Querétaro ya publicó la lista de los 7 mil 500 beneficiarios del programa de ‘Apoyo Económico Directo’ con la que se ha completado el total de 15 mil apoyos, de los cuales ya se ha entregado el 82 por ciento directamente en los domicilios de las personas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social en la capital, Arturo Torres Gutiérrez, informo que el pasado 5 de junio se concluyó con la revisión de 31 mil 725 solicitudes ciudadanas para este apoyo de 4 mil pesos, como parte de las acciones realizadas desde el Ayuntamiento para hacer frente a las afectaciones por el período de contigencia sanitaria.

Cuando y en donde lo necesitas, te llevamos apoyo alimentario, económico y créditos para tu negocio, así como las plataformas "Pa' llevar" y "Apoyemos local", que buscan aliviar la situación generada por la pandemia y juntos iniciar la reactivación económica. #HacemosLaDiferencia pic.twitter.com/ObAPuuYpD0 — Municipio de Querétaro (@qromunicipio) June 10, 2020

Del total de solicitudes, fueron rechazadas 16 mil 425 personas, y entre las causas de encuentran que no radicaba en el Municipio, no contaban con una actividad económica comprobable en la demarcación, no cumplieron con el llenado correcto de la solicitud y no contaban con documentación vigente.

Además, otros 300 también fueron rechazados pero que sí cumplían con todos los requisitos.

«En total fueron 15 mil 300 personas las que cumplieron al 100 por ciento con todos los requisitos pero el recurso de los 60 millones de pesos sólo abarcó a los 15 mil beneficiarios que se tenían contemplados y fue conforme al orden del registro que se otorgó el apoyo», comentó.

Por el momento, el funcionario indicó que esperan alguna indicación del alcalde Luis Nava sobre alguna ampliación del programa, «pero por el momento no tengo ahorita un tema referente sobre otro programa que vayamos a trabajar».

Torres Gutiérrez agregó que desde el 11 de mayo hasta el martes 9 de junio, se habían entregado 12 mil 300 tarjetas para que los ciudadanos accedan al recurso, directamente en sus casas.

Las 2 mil 700 tarjetas restantes, dijo que serán entregadas en los próximos días y esperan concluir a más tardar el 15 de junio.