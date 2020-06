Coros y orquestas se mantienen en silencio por la pandemia

Carlos Uriegas

La actividad coral y sinfónica lleva el sonido del alma a través del cuerpo, su principal instrumento de vida. La actividad de coros y orquestas se encuentra hoy silenciada al ser considerada como de alto riesgo.

Lucía Tapia Muñoz es maestra coral de varios grupos, de entre los que destacan el Coro del Tecnológico de Monterrey. También de Tempo di Voce y el Coral Operístico Santiago. Ella narra lo complicado que resulta ensayar para los coros y orquestas. También realizar el trabajo artístico del canto.

En los coros y orquestas, al cantar, no solo se pone el alma en cada nota. La emisión de sonido va acompañada del espíritu creativo del autor. También del mensaje musical emitido por voces con distintos tonos y por miles de gotículas de saliva. En su viaje transmiten, además de emoción, las principales fuente de contagio de la COVID-19.

En lo referente a coros y orquesta, en Europa el canto coral ya ha sido catalogado como de alto riesgo. Este hecho se confirma tras lo sucedido con el Coro Mixto de Ámsterdam. El 8 de marzo pasado interpretaron la ‘Pasión de San Juan’, de Bach. Se trataba de un gran concierto antes del confinamiento en Holanda. El evento que se transformó en verdadero viacrucis, ya que 102 de los 130 integrantes del coro se contagiaron de Coronavirus. Murió uno de sus cantantes.

Fue a partir de este antecedente que los coros y orquestas en el mundo empezaron a tomar precauciones y adaptarse a su “nueva Realidad”.

Lucy Tapia comenta que sus coros y orquestas están prácticamente parados. Sobre todo los grupos donde hay personas de la tercera edad, como es el Coral Operístico Santiago. Con el Coro del Tec de Monterrey, el cual está integrado por alumnos y maestros, han tenido que desarrollar los ensayos de manera individual. Esto por medio de las aplicaciones digitales.

“Este semestre en el Tec seguimos con las clases de técnica vocal y coro. Vía on line. No fue malo el resultado, pero es una actividad en la que tu cuerpo es tu instrumento. Quien canta es el alma y corazón. La mirada, el contacto, la energía y la fraternidad son clave. Incluso cuando ensayamos yo les digo que se pierdan el asco, que se peguen ya que esta unión ayuda ayuda a tener un mejor efecto acústico”, comparte la maestra de técnica coral.

El efecto social es clave en los coros y orquestas. El contacto necesario para que se escuchen bien. Además, la camaradería es importante. Las clases virtuales desesperan a algunos. En otros evidencia alguna carencia vocal que no se puede disimular en la grandeza del coro.

Otra opción que analizan los coros y orquesta es ensayar en patios. Esto para poderlos separar de metro y medio a dos metros. Con el uso de caretas, ya que no se pueden usar cubrebocas.

La directora del Grupo Operístico Santiago comentó que lo más sano sería reactivar para enero el coro. Aunque al ser un grupo con gente retirada, pensionada, vulnerable para el Coronavirus, para ellos es muy importante esta actividad. Por otro lado, para los jóvenes del Tec los coros y orquestas son clave para su vida social.

A los mayores les ayuda mucho en la salud mental. Les ayuda a tener buena salud física. Se acompasa el corazón. Baja la presión arterial. Se genera oxitosina, serotonina, hormonas que ayudan a tener un estado de tranquilidad, alegría, euforia y felicidad. En el coro del Tec se sienten deprimidos. No tienen contacto. No ven a sus amigos, o a la novia. En el de Santiago hay mucha terapia ocupacional, para que estén de mejor humor las personas. Esta situación la he visto en casa con mi papá, él extraña al coro y no halla cómo relajarse”, comparte la directora coral.