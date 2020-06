Propondrá PRI reactivación económica en algunas zonas del estado

Khalid Osorio

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) trabaja en una iniciativa para que los municipios en el estado de Querétaro que cuentan con un número bajo o no presentan casos positivos de contagios por COVID-19 puedan manejarse con un semáforo individual que les permita retomar de manera paulatina sus actividades normales, esto en aras de que se reactive la economía y las personas que vieron interrumpida su actividad productiva tengan la posibilidad de retomarla y obtener ingresos.

La coordinadora del PRI en el Congreso local, Abigail Arredondo, indicó que uno de los objetivos de esta propuesta será la reactivación económica en muchos de los sectores más vulnerables que han visto mermado el flujo económico debido a las medidas indicadas por las autoridades sanitarias y que puedan cubrir de esta forma sus necesidades básicas.

Hoy la primera preocupación para muchas personas deja de ser la salud y lo supera el tema económico. Qué pasa si el día de hoy yo no tengo dinero ya ni siquiera para acercarle a mis hijos un plato de sopa y qué pasa si el día de hoy no me alcanza para pagar el servicio de agua y luz y me lo pueden cortar”, expresó Abigail Arredondo.