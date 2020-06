Les faltaba un techo y en refugio Alcanfores se protegieron ante COVID-19

En la zona de familia encontramos a Don Héctor, un taxista por 35 años, quien al sufrir una fractura y tener pie diabético tuvo que dejar de trabajar, ya no pudo manejar.

En primera instancia fue recibido y acogido por una familia otomí que al tener que regresar a su pueblo dejó a Héctor sin casa. El abuelito del campamento, no tiene taxi, pero sí una silla de ruedas que estrenó, y que le permite moverse.

“Necesito que me lo operen ya que tengo una fractura en el tobillo, de ahí se me vino el pie diabético, pero ahí vamos, ya mañana cumplo 15 días aquí. Me siento bien, estoy durmiendo muy bien, valoro mu- cho la amistad, el compañerismo, todos se preocupan por mi; ahorita Juanito y Mario me está arreglando mi casita, la están limpiando, aquí tengo algo que no tenía afuera, ya que lo perdí todo, mi casa, trabajo, las amistades que yo creía que tenía también me dejaron solo”, narra Don Héctor con el evidente daño por la fractura de tobillo y la hinchazón por el pie diabético.

El taxista de 65 años, oriundo de Coahuila y con más de 30 años en Querétaro destaca la ayuda de Dios y de uno de los grupos marginados en el país.

“Dios me quiere mucho ya que me mandó a una familia otomí, que me abrió su casa, me tuvieron ahí durante tres meses, pero se tuvieron que regresar a su pueblo y me tuve que salir, ese día me mandaron en un taxi a ver una prima a ver si me daba asilo, pero mi prima me dijo que no, me subió a un taxi y un chico de UBER me trajo acá, por cierto me viene a visitar, está al pendiente; el domingo nos trajo tamales, jabón, un rastrillo, se preocupa por mi, yo cuando lo veo le digo ¡nadie en mi vida se había portado como tu!”.