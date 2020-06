Fallecen hoy cinco hombres a causa de COVID-19 en Querétaro

Los cinco hombres que perdieron la vida a causa de coronavirus estaban internados. Querétaro registró hoy 54 casos nuevos de coronavirus. Las personas que contrajeron el virus son 24 mujeres de entre 24 años y 69 años de edad y 30 hombres entre 12 y 90 años de edad, así lo informó la Secretaría de Salud de Estado de Querétaro.

Las víctimas de sexo masculino que presentaron antecedentes de diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenían 42, 51 y 60 años de edad, mientras que otro que solo presentó diabetes, tenía 59 años de edad y uno de 63 años de edad también tenía antecedentes de hipertensión arterial, todos estaban internados.

Por lo anterior, Querétaro acumula mil 268 casos confirmados de COVID-19 y 157 muertes. Se tiene un registro de 323 pacientes con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, 134 en el hospitalizados, de los cuales 73 está graves y 10 en la Unidad Médica de Aislamiento, (UMA), así como 644 altas, de las cuales 61 se dieron hoy.

En cuanto a casos activos el estado se encuentra en el sitio número 22 a nivel nacional y en casos confirmados el sitio número 25. De acuerdo a la ocupación hospitalaria en camas con ventiladores en Querétaro hay disponibles en un 61 por ciento y un 75 de camas disponibles sin ventilador.

En conferencia diaria hablan de cubrebocas

El uso de cubrebocas fue un tema que se abordó durante la conferencia diaria de la Secretaría de Salud de México además del reporte técnico respecto al coronavirus.

“La Organización Mundial de la Salud, publicó una guía sobre el uso generalizado del cubrebocas y al revisar los distintos detalles que presenta, los pros, contras y limitaciones ratifican que lo que ha impuesto las autoridades mexicanas iban hacia ese mismo sentido”, compartió Hugo López Gatell.

Asimismo dijo que aunque todos quisiéramos tener una fórmula simple en donde todo tuviera una solución, eso no es así. “Hay ventajas potenciales del uso del cubrebocas en ciertos espacios, momentos y condiciones pero no es una solución para todos los espacios y no hay evidencia científica de que su uso generalizado en todo momento, realmente tenga un impacto positivo para reducir los contagios”, agregó López Gatell.