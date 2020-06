La mala actuación de algunas corporaciones de seguridad pública no pueden ser detonantes de más violencia en nuestro país, ya es tiempo de poner un alto, dijo Fernando Macías

Juan Hernández

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, subcoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en materia de régimen político y seguridad pública, exigió justicia frente al asesinato de Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, presuntamente a manos de policías municipales, y condenó los actos de violencia suscitados ayer jueves en Guadalajara, durante las protestas por este crimen. “El lamentable asesinato de Giovanni López, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, no puede quedar impune. Cualquier abuso de autoridad debe ser sancionado con toda la fuerza de la ley”, externó en un comunicado.

“Exigimos justicia para Giovanni, una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para aquellos elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos que participaron en el arresto. No podemos permitir que este tipo de situaciones queden impunes”.

Asimismo, dijo que el sistema de prevención, proximidad policial, cadena de custodia y procuración de justicia en México deben ser fortalecidos. La mala actuación de algunas corporaciones de seguridad pública no pueden ser detonantes de más violencia en nuestro país, ya es tiempo de poner un alto.

La mala actuación de una corporación policial no debe manchar la gran labor que todos los días hacen miles de mujeres y hombres policías, muchas veces sin contar con la remuneración y equipamiento necesario para su trabajo.

“Al mismo tiempo que demandamos justicia frente al caso de Giovanni, condenamos los hechos de violencia que sucedieron el día de ayer en Jalisco, específicamente de aquellas personas que prendieron fuego a Rodolfo Essaú, elemento de seguridad pública de Guadalajara. La exigencia de justicia no es sinónimo de violencia. Ninguno de los hechos puede ser tolerado”, precisó.

Macías Olvera apuntó que los hechos de violencia en el país no deben ser tolerados. “La injusticia ha ocasionado descontento en todas y todos los mexicanos, pero no por ello se debe responder con los mismos actos. El responder con violencia ocasiona la misma injusticia que se cuestionó desde el inicio”.

Especialistas organizan ‘Diálogo Queretano por el Planeta’ con la UAQ

“Hacemos un llamado urgente al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, capacitación permanente como primeros respondientes y proximidad policial para todos los elementos de las policías estatales y municipales, y de igual forma brindarles los recursos e insumos necesarios para que puedan ejercer eficientemente su labor”, aseguró.

“Necesitamos, con urgencia, tomar medidas y acciones concretas para contener la inseguridad que se está agravando en el país, de lo contrario, seremos testigos de una crisis social inimaginable. Es momento de unidad, de reclamar justicia, de levantar la voz frente a las adversidades y a los actos que atropellen nuestros derechos y libertades; pero no olvidemos que la terrible realidad que vivimos no se resolverá con más violencia”, concluyó.