¿Qué manifiestan los comercios del Centro Histórico de Querétaro?

Carlos Uriegas/Khalid Osorio

Los comercios del Centro Histórico de Querétaro saben y entienden que la salud es una prioridad, pero solicitan a las autoridades que ya les permitan abrir. Por ello se manifiestan pacíficamente con mantas y tienen listo un protocolo que presentarán mañana a las autoridades municipales y de salud.

“Sabemos que los casos de COVID-19 se han multiplicado, el Gobernador hizo muy bien su chamba, y la pandemia no es culpa de nadie, pero ya hay que atender al comercio, ya hay un daño, hay negocios que ya no llegan al viernes”,dijo Alfonso González Hurtado, representante de los comerciantes del Centro de Querétaro.

Para González Hurtado las afectaciones son severas para los 4 mil negocios del Centro y calcula que más de mil tienen severos problemas para seguir operando.

“Muchos ya no pueden seguir, tiene severos problemas, acumulan deudas, rentas, no han podido pagar e IMSS y el Infonavit, a muchos ya les cortaron luz, el daño es de magnitudes graves. He tratado de entender la situación como ser humano, pero somos comerciantes”.