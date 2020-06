La reapertura de comercios no esenciales, depende de semáforo estatal

La reapertura de comercios serán posible solo si los locales cuentan con las condiciones necesarias que especulan las autoridades sanitarias

Gonzalo Flores

La reapertura de comercios no esenciales en la capital queretana y en particular los que ayer se manifestaron en Plaza de Armas en busca de reactivar sus negocios del Centro Histórico, no pueden reiniciar actividades hasta que las autoridades de salud establezcan la autorización mediante el semáforo estatal.

El titular de la Secretaría de Gobierno en la capital, Apolinar Casillas Gutiérrez, aseguró que desde la administración municipal comprenden las afectaciones que ha generado la contingencia por la enfermedad COVID-19, pero además de la autorización federal y estatal, se requiere una preparación y capacitaciones para entrar a lo que será la nueva normalidad.

«Durante más de dos meses desde luego que impacta la economía, es por eso que el municipio sacó programas, y particularmente para comerciantes sacó dos programas, el de apoyos económicos directa y el programa de créditos, el cual que sigue abierto», recordó.

Casillas Gutiérrez destacó que durante las últimas semanas se han sostenido reuniones con diversos grupos de comerciantes, desde establecidos hasta de vía pública, con el propósito de invitarlos a entrar en estos esquemas de preparación para un regreso paulatino y que estén listos en el momento que se indique.

«Es parte de lo que hemos estado compartiendo con estos grupo de comerciantes, para que tengamos el entrenamiento y la preparación para que cuando se dé el banderazo de reactivación, podamos levantar la mano y decir, estamos listos porque se ha hecho la capacitación y el entrenamiento», comentó.

Las reuniones con los líderes de los diversos sectores de comercio, dijo, significan un impacto de más de mil 500 personas.

Por el momento, no se cuenta con registro de ningún establecimiento haya cerrado de forma permanente a causa de la pandemia del virus SARS-COV2.

Apolinar Casillas recordó que la administración cuenta con un padrón de más de 35 mil licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales y cerca del 55 por ciento, que significan cerca de 20 mil comercios, son considerados no esenciales y no deben abrir durante el periodo de contingencia.