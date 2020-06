Así dieron su apoyo Kuri y Castellanos a industria queretana

El senador Mauricio Kuri y el dirigente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, señalaron que Querétaro es ejemplo de la unión de los empresarios

Redacción

La delegación queretana de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) –dirigida por Jorge Rivadeneyra– es clave en el desarrollo del país, destacaron el senador Mauricio Kuri González y Enoch Castellanos, dirigente nacional de este organismo.

Al participar como invitados en la edición virtual de la Asamblea Bimestral de Canacintra Querétaro, coincidieron en que la situación actual es complicada y no se ve solución a corto plazo, «sin embargo, Querétaro es ejemplo de cómo los empresarios se han unido, se capacitan, y trabajan de la mano con el gobierno del estado para enfrentar esta contingencia».

Enoch Castellanos compartió que, a través del Observatorio MIPYME (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas) de Canacintra, hicieron una encuesta a 2 mil 700 empresas de todo el país, en la cual el 50 por ciento de los empresarios encuestados dijeron que sus ventas bajaron en un 70 y hasta 100 por ciento, por lo que el 95 por ciento paró sus actividades y de seguir la situación actual, prevén que la recuperación económica tarde un año o más.

Subrayó que para salir adelante se requiere de apoyo, » por eso le pedimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que honre su palabra, porque dijo que parte de los 50 mil millones de pesos que adeudaban algunas empresas al SAT, regresarían vía un programa PYMEs; no queremos que nos regale nada, pero sí que nos den algunas facilidades para pagar la luz, los impuestos, y algunas otras contribuciones».

El dirigente nacional de los industriales, dijo que de acuerdo a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del INEGI, 1 millón de personas no tienen un ingreso formal, «esto quiere decir que están bajo una modalidad de convenio con sus empresas (y hablo sólo del empleo formal), de «descansar» para no perder su empleo, pero un millón más podrían quedarse sin ingresos porque no hay la certeza de que estas empresas que actualmente tienen suspendidas sus labores, regresen a trabajar y de los informales ya ni hablamos, son 10 millones de personas y calculamos otros 2 millones más, 12 millones de personas que no van a tener qué comer».

Por su parte, el Senador Mauricio Kuri González, dijo que «sin ser alarmista, verdaderamente el país está en peligro de regresar a los años 70 donde la clase patronal y la clase laboral se veían como enemigos; estamos viviendo la peor crisis económica de la historia. Yo tengo 51 años, me tocó la crisis del 82, del 88, del 94 y del 2009, y si sumamos todas esas crisis, no nos van a llegar a la que estamos viviendo ahorita».

El Presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, dijo que a pesar de la pandemia «hay una enorme motivación. Canacintra Querétaro está de pie, estamos orgullosos de nuestra cámara, estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, tenemos el respaldo de nuestra cámara nacional, de nuestros legisladores como Mauricio Kuri, y estamos cerrando filas para juntos salir adelante».

Por ello, celebró Mauricio Kuri la actitud de Canacintra y su Presidente Enoch Castellanos, que respaldado por todo su sector, ya levantó la voz, «le hemos pedido al Presidente de la República que hagamos una Ley de Emergencia Económica, para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, es un apoyo de cerca de 520 mil millones de pesos, que sólo se podrá tener si se suspenden el Tren Maya, Santa Lucía o Dos Bocas, para cuidar a aquéllos que están produciendo empleos y el bienestar de nuestro país. Sobra decir que no hemos tenido respuesta».