Esperan repunte de contagios por reanudación de actividades en estado

El número de contagios por COVID-19 en la entidad tendrá un aumento luego de se retomaron actividades en sectores considerados como esenciales, a pesar de que estos comenzaron a operar con solo un porcentaje de su capacidad y con protocolos establecidos para tratar de minimizar el contagio al interior de las industrias, así lo dio a conocer la doctora Martina Pérez Rendón, directora de servicios de salud en la entidad.

Indicó que este aumento ya se tenía pronosticado y así se dará en todo el país ya que en todas las entidades se reactivaron las industrias esenciales.

“El aumento de contagios lo hemos manifestado en diferentes momentos, que cuando empezara la movilización de gente, que dentro de todo no ha sido tan intensa, pero al momento de sumarse giros empresariales como lo es la construcción y la industria automotriz se espera un aumento de los casos”, expresó Martina Pérez.

El pico de la curva de contagios no se tiene pronosticado a certeza, indicó la directora de los servicios de salud, pero se espera que se presente a mediados del presente mes. Asimismo, no se puede pronosticar de cuánto será el aumento en la ocupación de las camas de hospital ya que esto depende directamente del número de contagios y la gravedad de los síntomas que presentan los pacientes.

“La estimación es que el pisco de la curva sea a mediados de junio, pero repito, son estimaciones, son modelos que al tratarse de una enfermedad nueva a veces nos da sorpresas. No tendríamos un porcentaje estimado sobre el número de contagios o la capacidad hospitalaria porque todo va a depender de cumplir con las medidas sanitarias”, indicó la directora de servicios de salud.

Movilidad a otros estados

Luego de que la semana pasada se dio a conocer que se presentó una movilidad mayor de queretanoshamia el municipio de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, la directora de servicios de salud mencionó que en caso de que no exista aglomeración no hay problemas, aun no confirmó si se va a reforzar la seguridad con los puntos de inspección sanitaria.

En el estado se cuenta con dos módulos que tienen la facilidad para trasladarse y operar en vías donde se detecte una mayor movilidad, el secretario de Seguridad lo indicó así al inicio de los operativos sanitarios.