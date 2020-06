Consultorios de farmacias reciben menos consultas

Consultorios de farmacias se han visto obligados a cerrar pues las consultas han bajado luego de que los hospitales asumieran los casos de COVID-19

Carlos Uriegas

Consultorios de farmacias han disminuido su flujo de consultas tras la campaña de difusión y comunicación para atender los casos de COVID-19 en los hospitales destinados para tal efecto, por o que algunos consultorios han tenido que cerrar.

Durante un recorrido realizado por varios consultorios de farmacias, solo en uno de ellos se reportaron dos casos positivos COVID-19 y en la mayoría de las atenciones que brindan son malestares estomacales, infecciones de la piel y enfermedades comunes.

La doctora Elizabeth Garza García, médico general de Farmacia del Ahorro comentó que no se han registrad casos en su consulta, algunos casos de influenza, otro tipo de infecciones respiratorias, pero ningún caso de COVID.

La gente llama al número de atención de COVID, se queda en casa o acude directamente a los hospitales especiales para Coronavirus, por lo que creo que la difusión ha sido buena, de hecho yo anteriormente atendía hasta 60 personas en un día y en un par de semanas para acá únicamente atiendo a 10 personas, con casos de infecciones en vías urinarias, de la piel, enfermedades estomacales y algunos casos de infecciones en la garganta”, comenta la doctora Garza, quien brinda consulta de 9 a 18 horas en la Farmacia del Ahorro de Circunvalación y Avenida de los Arcos.

La doctora Verónica Flores Gutiérrez comentó que la consulta bajó en el mes de abril un 5 por ciento, incluso tenían que cerrar más temprano.

“En mayo empezó a aumentar un poco la consulta, he atendido a dos casos sospechosos y confirmados de COVID-19, afortunadamente uno ya está bien y el otro está un poco delicado. Atendemos enfermedades de todo tipo, pero no he visto muchos casos COVID aquí”, informa la doctora Flores.

A diferencia de Europa, que atendió a muchos adultos mayores, acá se ha enfermado gente más joven, mucho debido a la poca cultura de prevención.

La gente acude al médico ya que se siente realmente mal; además de la diabetes y la hipertensión, en México tenemos el problema de la mala alimentación, aquí nos llenamos con una torta y un refresco, calmamos el hambre, pero no nos nutrimos, no tenemos una buena alimentación, por lo que el sistema inmunológico no tiene las mejores defensas, además de que hay mucho estrés”, revela la doctora quien brinda consulta desde hace 10 años en una farmacia frente al tanque de Zaragoza.

“La clave es alimentarse bien, aunque el mexicano vive al día y basa su dieta en carbohidratos, faltan frutas y verduras, así como te alcanza para la torra, mejor que coman una fruta y tomen agua”, comentó la doctora, quien advierte que “El Covid-19 llegó para quedarse”.

El doctor José Wiliam Arias Zaragoza comentó que en su consultorio de Avenida Zaragoza no se han detonado los casos por Coronavirus.

Hasta ahora no se ha detonado el número de consultas, habrá que esperar ahora que se reaperturen las empresas, hay que estar pendientes si aumentan los casos, pero por ahora los hospitales aún cuentan con camas suficientes para atender casos de COVID-19”.

El docto David Ramírez coincidió en que se han reducido el número de consultas en Farmacia Similares, debido, a que las personas se están dirigiendo a los hospitales destinados para la atención del Coronavirus y a que han decidido guardarse en casa.

GCS