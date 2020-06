¿Qué propone PRI en Querétaro para quienes siguen confinados?

Khalid Osorio

Las medidas de aislamiento domiciliario y la no reactivación de actividades que no sean consideradas como esenciales fueron un acierto por parte de la administración estatal, indicó el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital. Sin embargo, señaló que estas debieron acompañarse con medidas emergentes que ayuden a la población a cubrir sus necesidades básicas durante esta extensión de medidas restrictivas.

La reorientación del presupuesto de egresos del 2020 puede ser una solución para enfocar el dinero de obras que no sean prioritarias o en el gasto de comunicación social para generar programas que ayuden a las personas a tener un ingreso extra ya que muchas dependían de negocios que por decreto no pueden abrir hasta que se determine reactivar a otros sectores.

El presidente del PRI hizo referencia al anunció del gobernador del estado y dijo que faltó la segunda parte del mensaje, con apoyos, de lo contrario se trata de una medida vacía.

“Por un lado les dicen que se queden en casa y que no pueden abrir los negocios, no pueden salir a vender ni buscar ingreso las familias, pero al mismo tiempo yo no hago un esfuerzo para ver qué obras se pueden cancelar que no sean prioritarias o bajarle al gasto de comunicación social o al de la oficina del gobernador, hay muchos rubros”, expresó Paul Ospital.