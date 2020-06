Asilo San Sebastián sigue sano; aunque, resiente necesidad económica

Carlos Uriegas

A tres meses de cerrar las puertas al público, el Asilo San Sebastián mantiene sano a sus 35 viejitos, aunque las necesidades emocionales, afectivas y económicas siguen estando presentes.

Parte de los apoyos anímicos y económicos han venido de afuera del asilo, comenta la licenciada Ugalde, quien compartió que el fin de semana pasado, alumnos del Tec de Monterrey realizaron un concierto llamado “Talento a domicilio”, para que los abuelitos pudieran disfrutarlo y pasar un buen rato.

Además del lado anímico, existe una real necesidad económica para cubrir las necesidades de la población del asilo, integrada por 35 adultos mayores y 19 personas que trabajan en enfermería, limpieza, cocina y administración del lugar.

“Las necesidades siguen siendo las mismas, por lo que generamos la campaña 50 por 50, en la que buscamos que 50 personas donen 50 pesos para el asilo, y así sucesivamente, ya que podemos dividir en tres partes nuestra población, están los viejitos cuyas familias están muy pendientes de ellos y aportan cuotas de recuperación, hay otro grupo cuyas familias ya no sabemos dónde están o se olvidaron de ellos y el grupo de los que vienen de situación de calle”, detalla la responsable del asilo.

La noticia de que tendrá que seguir un mes más sin recibir visitas no cayó muy bien en la población del Asilo San Gabriel, por lo que seguirán con actividades que mantengan el animo lo mejor posible.

“Un mes mas seguiremos a puerta cerrada, los puso un poco tristones la noticia, por la desesperación de no ver gente y no tener contacto físico con sus seres queridos, por ahora lo resolvemos con videollamadas, haremos una pequeña fiesta o reunió a la semana entre ellos, pero falta el contacto físico, el abrazo, el apapacho”, comparte Elizabeth Ugalde, quien dijo que a interior todos viven como una gran familia, la cual no han sufrido bajas.