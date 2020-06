Así van las denuncias de Municipio de Querétaro ante la Fiscalía

En el único caso resuelto hasta el momento, ya se tramita la transferencia correspondiente por 9 millones de pesos de recursos recuperados

Gonzalo Flores

De las cinco denuncias ingresadas por la propia administración municipal capitalina en la Fiscalía General del Estado derivados de los procedimientos de entrega-recepción y observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, faltan por resolverse cuatro expedientes donde también están involucrados funcionarios de la anterior administración, informó el titular de la Secretaría de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez.

El funcionario indicó que en el único caso resuelto hasta el momento, ya se tramita la transferencia correspondiente por 9 millones de pesos de recursos recuperados de parte de la Fiscalía como parte de las acciones resarcitorias de dos exfuncionarios municipales y un particular que fungió como proveedor.

Con la resolución del juez correspondiente y el acuerdo para resarcir los daños al erario público, la aplicación de una multa, asignación de mil 500 horas de trabajo comunitario y la inhabilitación de dos de los tres involucrados para no ocupar cargos públicos en 5 años, además de que el particular no podrá ser proveedor de la capital por el mismo período, Casillas Gutiérrez señaló que así queda finalizado ese procedimiento.