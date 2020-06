La Unión de Comerciantes de Jalpan piden apoyos

La Unión de Comerciantes Sierra Gorda del municipio de Jalpan de Serra ingresó un oficio en el que solicitan a la presidenta municipal Chely Amador que se genere una estrategia para que los comerciantes puedan vender sus productos en el mercado municipal ya que esto les ha sido prohibido. En entrevista con el presidente de la unión, Omar de Jesús Ramos López, indicó que muchas personas en la zona serrana tienen desesperación por laborar, pues sus recursos económicos se agotaron.

“Hasta donde tengo conocimiento, máximo unas siete personas recibieron una despensa, del apoyo. Aquí en Jalpan tengo entendido que el diputado se acercó solo a una persona que llevó a las siete personas que recibieron el apoyo, pero solo se acercan a la gente de su mismo color”, expresó Omar de Jesús.

#México 🇲🇽 | "El día que el pueblo no me quiera voy a llorar, pero también me voy a retirar", señala Andrés Manuel López Obrador. https://t.co/u0QnaRVDL2

— AM Querétaro (@am_queretaro) May 31, 2020