El papel tapiz regresó para quedarse

El papel tapiz tiene una gran variedad de diseños crea atmósferas y ambientes llenos de textura y color, por lo que evoluciona la decoración de interiores

I.D. Excell Erre / Ópera Rhagántia

El papel tapiz es un material que mucha gente relaciona en ambientes anticuados y polvorientos cubiertos con capas gruesas de tapicería, pero nada más lejano de la realidad, hoy el papel tapiz ha tomado el liderazgo entre los materiales y acabados de moda, demostrando ser perfecto para renovar el hogar y crear atmósferas únicas y con mucho carácter.

Esto es gracias al trabajo de investigación y diseño realizado por algunas compañías específicas que de hecho, han revolucionado la idea tradicional de papel tapiz. Así es como nacen los revestimientos murales, la evolución del papel tapiz, debido a compuestos milagrosos que los hacen lavables, duraderos, pre-pegados, retardantes al fuego, impermeables y más. Sumado a que ahora se puede reproducir cualquier estilo, de cualquier periodo en cualquier color y textura.

Las tecnologías modernas también nos permiten decorar baños y cocinas, pues anteriormente estos eran lugares excluidos debido a que las tensiones térmicas y de humedad son completamente diferentes a las de otras habitaciones. Por lo que si deseas darle un carácter particular a la cocina o baño es importante elegir un papel con resistencia considerable al agua. El material más adecuado para este tipo de espacios es el vinilo o el PVC, que son fáciles de limpiar .

Hay muchos materiales en el mercado, que van desde celulosa (papel) simple y generalizada, hasta modelos en tela, tela no tejida, vinilo, fibra de vidrio y muchos otros. Los materiales y acabados serán elegidos y seleccionados por lo tanto, en función del entorno en el que queremos trabajar: oficina, aula, sala de estar, dormitorio, baños o cocinas , ¡Todo es posible!

Gustos, patrones, materiales, precios … hay muchas variables … la pregunta es:

¿Cómo crear un ambiente único gracias al papel tapiz?

El primer paso es comprender lo que necesitamos y lo que queremos hacer; cuál es la habitación o el entorno que queremos renovar y qué características debe tener el producto que vamos a buscar o solicitar a nuestro asesor.

Con esto en mente, puedes usar el tapiz para: Enfatizar un elemento arquitectónico específico, separar dos habitaciones contiguas y comunicarlas con estilo aunque estén destinadas a diferentes funciones; Aumentar la percepción espacial del lugar etc.

Obviamente, además de ser hermoso y adecuado para vestir nuestro entorno con gusto, nuestro recubrimiento mural deberá cumplir con los requisitos técnicos para garantizar su durabilidad y el mantenimiento de sus características estéticas y funcionales a lo largo del tiempo.

Diferencias de calidad. Lo primero que diferencia un papel tapiz de calidad de uno de menor calidad son los gráficos. Los tapices pueden convertirse en verdaderas obras de arte, con dibujos realizados por artistas profesionales (incluso algunos pintados a mano). La diferencia entre estos y los gráficos más simples o burdos es precisamente el trabajo detrás de ellos, inevitablemente también se manifiesta en el precio final. Pero, créeme, ¡la inversión lo vale!

Ya que conoces el espacio, sus necesidades, como entra la iluminación y los diferentes tipos de tapices, También debes valorar si colocarás el papel tapiz en las cuatro paredes o solo en una de ellas.

Observa tus muebles y decoración actual. Para hacer esto en el mejor de los casos, comienza desde el estilo ya descrito en el entorno elegido y decide si jugar con contrastes u optar por el camino de la consistencia. No olvides valorar en qué superficie quieres situar el papel tapiz y el ambiente que quieres crear, puedes ayudarte de imágenes de referencia o aplicaciones como Pinterest, buscar algunos spreads te ayudarán a encontrar el ideal.

Estimar los lienzos o rollos necesarios. Para calcular los rollos que necesitas, primero mide los metros cuadrados de tu pared. Luego, divide los metros que mide tu pared entre la cantidad de metros cuadrados que tiene cada rollo. Al resultado, agrégale un metro extra, el resultado total será la cantidad de rollos que necesitas, pero, ¡atención! Un factor importante es el patrón del diseño, ya que de eso dependerá cuanto desperdicio habrá. No es lo mismo uno liso, de flores, o uno de líneas.

Nuevamente te recomiendo acudir con los expertos para que te asesoren con el calculo. Ellos podrán confirmarte cuanto necesitas para que no te falten, y después no consigas el mismo tono, ya que hay variaciones de un lote a otro.

La instalación. Actualmente, también puedes encontrar tutoriales en video para aficionados sobre técnicas de colocación de papel tapiz, pero a veces improvisar puede ser costoso y corres el riesgo de no obtener el resultado deseado. Otro punto muy importante que condicionará no solo el acabado final del papel tapiz, sino también la facilidad de instalación y el envejecimiento con el tiempo del recubrimiento, este es el tipo de pegamento, no descuides este aspecto y compra rigurosamente el pegamento específico y adecuado, esto te ahorrará muchos contratiempos. Siempre es recomendable acudir con los expertos, tanto para la elección del tapiz, como para la instalación.

Si no estás seguro ve poco a poco pero, atrévete, estoy segura que no te arrepentirás. Además, siempre se puede retirar y volver a empezar.

