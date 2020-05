Entre 30 mil y 40 mil empleos se han perdido en Querétaro en el sector industrial, a causa de la COVID-19, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.

Redacción

«Estamos esperando las cifras oficiales del Seguro Social sobre la pérdida de empleos, y es muy importante destacar que todos los industriales estamos en el ánimo de querer reintegrar a esas personas a la plantilla, queremos que todo mundo se vuelva a contratar, necesitamos que haya economía, que haya movilidad, que hayan pedidos para volver a contratar», señaló Rivadeneyra.

El 1 de junio arrancarán el 50% de las industrias de Querétaro, las que han estado trabajando en los protocolos donde han invertido mucho tiempo, por la enorme responsabilidad de operar cumpliendo estrictamente con los lineamientos para evitar contagios y porque no quieren tener gente que se les muera.

De estas empresas, aproximadamente el 10% están en riesgo de cerrar, si no hay un buen arranque, tal vez un buen apoyo del gobierno federal, señaló Rivadeneyra, algo para que sobrevivan, algunas van a tener que sobrevivir por sus propios medios, pero algunas no van a sobrevivir, tal vez algún esfuerzo adicional, lo que hizo el gobierno del estado de Querétaro, me parece que ha favorecido a varias empresas a que lo quiebren.

Pero ojalá que viéramos más, porque la situación es muy muy mala para las empresas, y arrancar nos ayudaría, en todos los países del mundo, han surgido algunos programas de apoyo, yo creo que ahorita es el momento.

Ya que el Presidente – de la República, Andrés Manuel López Obrador – va a reanudar sus giras, pues ojalá que también se hiciera un programa para apoyar directamente a estas industrias, no para apoyar a las industrias, sino para apoyar los empleos.

Finalmente el líder de los industriales dijo que en la Cámara, están muy preocupados, les gustaría que también se abriera el resto de la industria, porque también necesitan saber de un tema gravísimo que es el frente económico, ya que en el frente económico la situación también es muy dramática, y sí tienen que cuidarse del contagio, pero también tienen que cuidar la alimentación y el bolsillo.