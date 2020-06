Querétaro rebasa los mil casos confirmados de coronavirus

Querétaro rebasa hoy los mil casos confirmados de coronavirus debido a que se sumaron 36 contagios nuevos a los 947 que ya habían para llegar a los mil 009 enfermos, mientras que tres personas más fallecieron a causa del virus y las víctimas ya ascienden a 114, así lo informó la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Las víctimas son dos mujeres, una de 62 años de edad con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y cardiopatía, otra de 63 años de edad con diabetes y un hombre de 41 años de edad con tabaquismo, los tres se encontraban hospitalizados.

Entre los casos confirmados se registraron 18 mujeres de entre 21 años y 78 años de edad y 18 hombres de entre 12 y 78 años de edad. Hay un total de 119 personas internadas de las cuales 56 se reportan como graves.

Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 344 pacientes y 7 en la Unidad de Médica de Aislamiento, mientras que 425 han sido dadas de alta.

De acuerdo a la ocupación hospitalaria Querétaro reporta un 79 por ciento de disponibilidad en camas y un 21 por ciento de ocupación, mientras que en camas con ventilador se tiene un registro de 73 por ciento de disponibilidad y 23 por ciento de ocupación.

No se regresa a la nueva normalidad

La epidemia continúa y con ella también la Jornada de Sana Distancia este 1 de junio, debido a que los contagios por coronavirus van en aumento al igual que los fallecimientos, así lo informó el subsecretario de salud, Hugo López Gatell en conferencia de prensa.

Hoy no se acaba la epidemia, ni la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando el COVID-19. Es importantísimo mantenernos con las medidas de mitigación, mañana 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades esenciales económicas y educativas, no lo es. Lo enfatizo porque es importante que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo a excepción de Zacatecas”, dijo el funcionario.