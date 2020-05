Si como sociedad no colaboramos, será difícil salir adelante: CMIC

Álvaro Ugalde Ríos expresó que reactivaron actividades en el sector de la construcción, considerado ahora como esencial

Redacción

Como sociedad necesitamos disciplina y voluntad ante las medidas que establece el gobierno del estado, de otra forma será difícil salir adelante; aseguró Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CMIC Querétaro.

Al referirse al mensaje enviado por el gobernador Francisco Domínguez Servién; el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Querétaro, dijo que el sector está totalmente de acuerdo con las medidas tomadas por la autoridad estatal, pero subrayó que «si nosotros como sociedad no colaboramos y apoyamos las iniciativas del gobierno, no podremos salir adelante: el gobierno no puede solo, necesitamos nosotros tener la voluntad y la disciplina para seguir el distanciamiento social y los protocolos sanitarios. Hay mucha gente que se relajó y piensan que con la reactivación de algunas actividades, esto ya terminó; sin embargo, tendremos que vivir con este virus hasta que se encuentre la vacuna”.

Álvaro Ugalde Ríos expresó que reactivaron actividades en el sector de la construcción, considerado ahora como esencial, tras el apoyo del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, que estos días ha instruido al personal sobre los protocolos establecidos y que conforman cerca de 60 hojas con recomendaciones sanitarias: “y la autoridad será quien supervise que las obras cumplan con todos los lineamientos y protocolos acordados para esta reactivación en algunos casos, de las empresas que pararon actividades por la pandemia y el inicio de otras, tras los procesos de licitación que han empezado”.

El presidente de la CMIC agregó que esta capacitación establece no solo los lineamientos a seguir en el lugar de las obras, sino desde el hogar al trabajo y viceversa y señaló que muchos de los traslados de los trabajadores tendrán que ser ahora a través del transporte público y no en camionetas que llevaban hasta 4 o 7 empleados, ya que debe permanecer el distanciamiento social, por lo que dijo, la coordinación con gobierno del estado, será mayor.