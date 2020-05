Restaurantes adaptarán espacios y tomarán nuevas medidas

Buscan nuevas alternativas para la recepción de vehículos, el ingreso de personas a los sitios, la atención de hostess, el arribo de los comensales a la mesa y otras

Texto y Fotos: Selene Ugalde

Los restaurantes se preparan para atender a las medidas establecidas por las autoridades, Cámaras y apegarse a todos los lineamientos nacionales para proteger al cliente. Para ello, preparan estrategias que abarcan las recomendaciones para la bienvenida, la recepción de vehículos, el ingreso de personas a los establecimientos, la atención de hostess, el arribo de los comensales a la mesa, el ingreso de las comandas y se valora encaminarse hacia sistemas digitales que permitan acceder a los menús a través de un código QR.

En entrevista con Sergio Salmón, director del restaurante El Caserío, nos habló sobre los preparativos para retornar a la llamada “nueva normalidad”.

Selene Ugalde: ¿Cómo será el regreso a la nueva normalidad?

Sergio Salmón: Hay una cuestión económica donde la gente fue golpeada en sus bolsillos y no regresará la horda de gente a consumir. Será algo paulatino. Los lineamientos que aconseja la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y la Canirac abarcan desde antes, durante y después del cierre del establecimiento. Es necesario evitar que siga propagándose el virus, para poder dar tranquilidad a los comensales. La nueva normalidad tendrá que cambiar nuestros hábitos y costumbres de higiene; de contacto que tenemos con las personas porque más en hospitalidad somos muy dados al apapacho y al abrazo.

Más allá del distanciamiento que tiene que haber entre mesa y mesa, y cuántos comensales pudiera haber. Se está viendo los procedimientos para ver si se monta la mesa al comensal para no tenerla a la intemperie. Se habla hasta del escamoche. Que se desinfecte los empleados constantemente las manos, las manijas de las puertas, de cajas de baños. Somos un porcentaje mínimo que vamos a ser observados vía este tipo de aplicaciones, esto hay que llevarlos a los negocios más pequeños, donde también están exigidos a tener un protocolo de limpieza y seguridad, porque no solamente se trata de seguir la norma sino de no generar más contagios. El 98% o 99% son microempresarios.

Los que más nos preocupan, son los negocios que se encuentran en la calle, los negocios informales, que no están dentro de la cámara, en los que también hay un trabajo muy importante por hacerles llegar estos protocolos porque sino la intención de hacer disminuir el contagio, será pobre.

SE ¿Cuánto tiempo consideran que les tomará recuperarse de la pérdida económica de estos días que han transcurrido?

SS: En el 2009 fue una crisis de 17 días y tomó 9 años recuperar la capacidad de venta de los negocios, hoy cumplimos 70 días, esto, de continuar se tiene la proyección de un cierre a nivel nacional de 300 empleos que son 300 mil familias. Llevamos 4 semanas esperando, que la semana no va alcanzarnos, porque varios nos hemos endeudado para tratar de cuidar y rescatar las fuentes de trabajo. El pronóstico es que del 15% y 18% de los que cierren temporalmente, ya no van a volver a abrir y en la medida que sigue pasando el tiempo, se sigue incrementando este porcentaje. Es verdaderamente algo inédito, algo no visto, cuando menos en la historia contemporánea.

Algunos hicimos el intento y hemos estado haciendo el intento, de aguantar, aguantar y aguantar, pero ¿quién aguanta tres meses?. Primero que nada afecta a las familias que viven de aquí, pero la cadena productiva también. Aquí tengo 95 proveedores y nueve grupos musicales. La recuperación va tardar más de 20 años. Una molestia muy grande que se tiene es que otros países están haciendo un trabajo muy importante para el rescate de las empresas que son las que generan empleo y viabilidad a una economía.

SE: ¿Cómo se han adaptado a la venta de comida para llevar?

SS: El sistema de comida para llevar está hecho para negocios que están instituidos para ello, pues sus gastos operativos son más restringidos y tienen ya considerado ese costo. Pero un negocio de este tamaño, donde me cobran 20% o 30% de lo que hago, simplemente para que lo lleve un tercero, se vuelve poco costeable, así que nos convino más que nosotros mismos estemos llevando los pedidos.