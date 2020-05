Querétaro se adaptará al semáforo nacional, con algunas restricciones

Khalid Osorio

La utilización de semáforos estatales que indiquen cuáles son las actividades que se pueden retomar y en qué medida no se aplicarían, indicó la doctora Martina Pérez, directora de servicios de salud en la entidad. Sin embargo, desde la Federación se hizo la consideración para que las autoridades estatales puedan implementar medidas de protección adicionales a las que se establecen en el semáforo. La medida no aplica en sentido contrario, donde se pueden retomar más actividades de las establecidas a nivel federal.

“El semáforo te puede poner en un color naranja donde hay ciertas cosas que pudieran flexibilizarse. Sin embargo, si el estado identificara un riesgo potencial de que el flexibilizar algunas medidas pudiera favorecer el contagio, el estado puede decidir no flexibilizarlo, puede adoptar medidas un poco más estrictas, pero no al contrario. Si la Federación dice, que están en rojo no se puede tomar la decisión de abrir restaurantes, por ejemplo”, explicó Martina Pérez.